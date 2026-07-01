Tesla assume un veterano di Intel per Terafab: guiderà il progetto della futura fabbrica di chip

Tesla ha assunto Gary Jiang, dirigente con quasi 18 anni di esperienza nelle fabbriche Intel, come Director di Terafab. Il manager contribuirà allo sviluppo dell'ambizioso impianto produttivo di Austin dedicato ai semiconduttori, progetto che punta a integrare progettazione, produzione e packaging con investimenti previsti fino a 119 miliardi di dollari.

Tesla compie un nuovo passo nello sviluppo del progetto Terafab, la futura fabbrica di semiconduttori annunciata insieme a SpaceX, assumendo Gary Jiang come Director, Terafab. Si tratta del primo dirigente associato pubblicamente all'iniziativa, un segnale che evidenzia la volontà di rafforzare rapidamente le competenze produttive necessarie per realizzare un impianto dedicato alla fabbricazione di chip.

Secondo il profilo LinkedIn del manager, Jiang ha iniziato il proprio incarico presso Tesla nel giugno 2026, lavorando nella sede di Austin, in Texas. Prima del passaggio alla casa automobilistica ha trascorso quasi 18 anni in Intel, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nella gestione delle fabbriche di semiconduttori.

L'ultima posizione occupata presso Intel era quella di Factory Manager, con responsabilità sul trasferimento in produzione della tecnologia Intel 18A, oltre che sulla costruzione degli impianti, l'installazione delle apparecchiature, l'avvio delle linee produttive e la preparazione della produzione ad alto volume. In precedenza, aveva lavorato nel campus di Ocotillo, in Arizona, seguendo le attività produttive delle Fab 12 e Fab 32 dedicate ai processi a 22 e 14 nanometri.

L'esperienza maturata da Jiang riguarda proprio gli aspetti più complessi della realizzazione di una nuova fabbrica di semiconduttori: trasferimento tecnologico, avvio degli impianti, pianificazione strategica, riduzione dei costi e miglioramento delle rese produttive. Competenze considerate essenziali per un progetto come Terafab, che Tesla intende sviluppare praticamente da zero - con l'aiuto di Intel.

L'assunzione arriva poche settimane dopo la pubblicazione delle prime offerte di lavoro dedicate a Terafab. L'azienda era infatti alla ricerca di figure con esperienza nella gestione di investimenti superiori ai 100 milioni di dollari e nella supervisione dell'intero ciclo di realizzazione di un impianto industriale, dalla progettazione alla costruzione, fino all'avvio della produzione.

Presentato a marzo da Tesla e SpaceX, Terafab sorgerà nel North Campus di Giga Texas con l'obiettivo di concentrare in un'unica struttura tutte le principali fasi della filiera produttiva dei semiconduttori: progettazione, litografia, fabbricazione, produzione della memoria, packaging avanzato e test finali.

Nelle dichiarazioni di Elon Musk il progetto è stato descritto come un impianto pilota inizialmente basato sulla tecnologia produttiva Intel 14A, con una capacità prevista di circa 100.000 wafer al mese e l'obiettivo di raggiungere, nel lungo termine, un milione di wafer mensili. A fronte di ciò, l'assunzione di figure legate al mondo Intel (ma non solo) appare coerente con la collaborazione annunciata tra le due aziende.

Anche le dimensioni economiche dell'iniziativa sono cresciute nel corso dei mesi. Se inizialmente si parlava di un investimento nell'ordine dei 20 miliardi di dollari, la documentazione depositata da SpaceX a maggio indica un investimento iniziale pari a circa 55 miliardi di dollari e un valore complessivo che potrebbe raggiungere i 119 miliardi considerando tutte le fasi del progetto.

Sebbene Tesla abbia maturato esperienza nella progettazione di chip destinati ai propri sistemi di guida autonoma e ai supercomputer per l'intelligenza artificiale, la gestione di una fonderia rappresenta un'attività profondamente diversa, che richiede competenze specifiche nella conduzione degli impianti e nell'ottimizzazione dei processi produttivi.