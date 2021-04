Supercomputer cinesi nella lista nera Usa

L'amministrazione Biden come l'amministrazione Trump per quanto riguarda la Entity List, ovvero l'elenco delle aziende con cui non è possibile fare affari di cui fa parte anche Huawei. Si tratta della prima mossa del nuovo governo Usa per impedire alle aziende cinesi di entrare in possesso di tecnologia Usa.

Supercomputer per sviluppare armi nucleari e missili ipersonici

Sette compagnie cinesi che si occupano di supercomputer ora fanno parte della Entity List. Secondo il Dipartimento del Commercio Usa queste aziende produrrebbero supercomputer usati a scopo militare e faciliterebbero lo sviluppo di armi di distruzione di massa. Le capacità dei supercomputer sono considerate fondamentali per lo sviluppo degli armamentari moderni e dei sistemi di sicurezza nazionale, tra cui armi nucleari e armi ipersoniche.

Il Dipartimento del Commercio, dunque, vuole che i cinesi non si servano di tecnologia americana per lo sviluppo di soluzioni militari. Dopo l'inserimento nella Entity List, serve una licenza speciale affinché le aziende Usa possano cooperare con chi è nella lista nera. Tianjin Phytium Information Technology, Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center, Sunway Microelectronics e il National Supercomputing Center sono alcune delle entità inserite nella lista nera.

Il Sunway TaihuLight, che attualmente occupa la quarta posizione nella classifica dei supercomputer più potenti al mondo (TOP500), si trova nel complesso del National Supercomputing Center di Wuxi, e quindi non vi è più possibilità per le aziende Usa di accedere alla sua capacità di calcolo. Secondo recenti resoconti, inoltre, Phytium avrebbe recentemente sviluppato dei semiconduttori utilizzando tecnologia Usa allo scopo di sviluppare missili ipersonici. Phytium avrebbe poi affidato la produzione di questi chip a TSMC, una delle principali compagnie di produzione di semiconduttori con sede a Taiwan.

Già l'amministrazione Trump aveva chiesto a TSMC di limitare i rapporti con le aziende cinesi, ma la Entity List non esercita un controllo sulle aziende che non risiedono negli Stati Uniti. Questo potrebbe accadere solo se il governo Usa invocasse la cosiddetta "foreign direct product rule", una misura che impone restrizioni ai partner commerciali Usa esteri fino a impedire loro di vendere prodotti sul mercato americano.

Se in questo specifico caso l'appena insediata amministrazione Biden sembra ripercorrere le orme dell'amministrazione precedente, al tempo stesso si sta provvedendo a una revisione di molte delle misure intraprese negli ultimi 4 anni. Ad esempio, società Usa ora possono investire in Cina dopo che Pechino ha deciso di allentare le regole per operare sul mercato interno. Gli Usa sono poi in trattativa con gli alleati in Asia ed Europa per cercare di trovare nuove modalità, meno aggressive rispetto a quelle della precedente amministrazione, per coordinare i controlli sulle esportazioni.