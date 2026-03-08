NVIDIA: la scarsità di hardware causata dal boom AI? Per Jensen Huang è 'fantastica'

Durante la recente Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference, Jensen Huang, CEO di NVIDIA, ha affrontato (PC World, Tom's USA) uno dei temi più discussi dell'attuale fase di espansione dell'intelligenza artificiale: la crescente scarsità di componenti hardware e di infrastrutture necessarie per costruire data center dedicati all'AI.

Secondo Huang, i limiti nella disponibilità di risorse - dalla memoria ai wafer, fino alla potenza elettrica e allo spazio fisico - rappresentano un fattore che, paradossalmente, favorisce l'adozione delle soluzioni tecnologicamente più avanzate.

"Io amo i vincoli", ha affermato il dirigente. "In un mondo di limitazioni non hai altra scelta che puntare sulla soluzione migliore".

Nel suo intervento, Huang si è concentrato sulla cosiddetta "token economy", ossia l'economia basata sulla produzione di token da parte dei modelli AI. In questo contesto, parametri come token per watt, densità di calcolo ed efficienza energetica diventano determinanti nella progettazione dei datacenter.

Secondo il CEO, quando elementi fondamentali come terreno, infrastrutture elettriche o capacità dei datacenter sono limitati, le aziende tendono a evitare soluzioni sperimentali o hardware di fascia bassa. In tali condizioni, la scelta ricade su piattaforme consolidate in grado di massimizzare la produttività per unità di energia e di spazio.

In questo scenario, Huang sostiene che NVIDIA sia in una posizione privilegiata. L'azienda non si limita infatti alla vendita di GPU, ma offre un'infrastruttura completa che comprende sistemi, interconnessioni, packaging avanzato e supporto alla realizzazione di interi datacenter AI, che il CEO definisce vere e proprie "AI factory".

Un altro elemento chiave evidenziato da Huang riguarda la capacità dell'azienda di garantire accesso alla supply chain globale. Il dirigente ha sottolineato come NVIDIA abbia assicurato disponibilità su numerosi componenti critici, che spaziano dai wafer ai sistemi di packaging avanzato fino a materiali come rame e condensatori ceramici multilayer.

La solidità finanziaria dell'azienda, secondo Huang, ha permesso di stringere accordi a lungo termine con fornitori e partner industriali, contribuendo a garantire capacità produttiva lungo tutta la filiera. In alcuni casi, ha spiegato, l'impegno di acquisto da parte di NVIDIA può persino favorire la costruzione di nuovi impianti produttivi, come fabbriche dedicate alla memoria DRAM. "Il fatto che tutto sia scarso è fantastico per noi", ha sentenziato il CEO.

NVIDIA ha registrato ricavi pari a 216 miliardi di dollari nell'ultimo anno fiscale, superando del 65% quanto fatto segnare in quello precedente (130,5 miliardi), con la divisione Data Center come principale motore di crescita.