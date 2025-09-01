Intel si libera dai vincoli del CHIPS Act dopo la partecipazione del governo

Intel non sarà più soggetta a molte delle condizioni originariamente imposte dal CHIPS Act, compresi gli obiettivi sui progetti e requisiti relativi alle politiche sul flusso di lavoro, in seguito alla decisione del Governo degli Stati Uniti di acquisire una quota del 10% della società. L'accordo prevede che Intel possa ricevere ulteriori finanziamenti dal Governo, a patto che dimostri di aver già investito 7,9 miliardi di dollari nei progetti previsti dall'intesa con il Dipartimento del Commercio siglata lo scorso anno. Questo passo rappresenta un cambio radicale nelle relazioni fra il settore pubblico e lindustria dei semiconduttori, con un coinvolgimento diretto dello Stato nel capitale di un big tech privato.

Come sottolineato anche da David Zinser, CFO di Intel, il governo USA ha già trasferito allazienda 5,7 miliardi di dollari in contanti, parte dei fondi stanziati dal CHIPS Act. Lo Stato diventa il maggiore azionista di Intel e ottiene anche un warrant quinquennale per l'acquisto di un ulteriore 5% delle azioni se la quota di Intel nella propria divisione di foundry dovesse scendere sotto il 51%. Fino ad oggi Intel ha già investito 7,87 miliardi di dollari in progetti ammissibili secondo CHIPS Act. Oltre ai 5,7 miliardi citati, il Governo aveva già assegnato 2,2 miliardi in sovvenzioni, portando il totale dellimpegno statale a 11,1 miliardi di dollari. Intel non dovrà più condividere parte del cash flow generato dai progetti con il Dipartimento del Commercio, né osservare la maggioranza delle restrizioni e dei vincoli procedurali precedenti. Restano però vietate distribuzioni di dividendi e operazioni di riacquisto azionario tramite fondi pubblici.

L'accordo è stato raggiunto dopo una serie di incontri fra il CEO di Intel, Lip-Bu Tan, e il Presidente Donald Trump, che in precedenza ne aveva addirittura richiesto le dimissioni. Trump ha annunciato pubblicamente la nuova intesa sottolineando l'importanza dellinvestimento pubblico per la sicurezza nazionale e per il rilancio della leadership tecnologica statunitense. Con lacquisizione della quota del 10%, il Governo USA mira a sostenere le attività di Intel nel settore dei semiconduttori, rafforzare la produzione nazionale di chip e contenere la dipendenza da fornitori esteri. Loperazione rappresenta una svolta rispetto alla tradizionale politica industriale americana, che raramente aveva previsto una così significativa partecipazione diretta dello Stato nel capitale di unazienda privata, in particolare di una tech company. La strategia industriale evolve così verso un maggiore controllo pubblico e una supervisione degli asset considerati strategici.

Intel, con un valore di mercato stagnante intorno ai 100 miliardi di dollari e in difficoltà rispetto a concorrenti come Nvidia, spera che lapporto di risorse pubbliche possa sostenere i suoi piani di espansione e la transizione verso una produzione avanzata, specie nei segmenti della logica e dellintelligenza artificiale. Il forte impegno governativo, segnato dalla rimozione dei principali vincoli del CHIPS Act, offre a Intel maggiore flessibilità nella gestione dei fondi e nelle scelte industriali, a fronte di nuove responsabilità legate alla partecipazione statale. La partnership pubblico-privata potrebbe ridisegnare profondamente il futuro del settore semiconduttori negli USA e l'iniziativa potrebbe anticipare una possibile apertura verso operazioni simili anche con altri grandi player del settore.