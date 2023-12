Intel in Italia, dal CEO Pat Gelsinger un'apertura: 'Il discorso con l'Italia non è chiuso'

C'è ancora speranza per una potenziale fabbrica di Intel in Italia, adibita alle operazioni di packaging avanzato dei nuovi chip. Almeno, questo è quanto dichiarato dal CEO Pat Gelsinger a La Repubblica, a margine dell'evento AI Everywhere dove sono stati introdotti i processori Core Ultra per notebook e Xeon Scalable di 5a generazione per server.

"Il discorso con l'Italia non è chiuso. Ora siamo concentrati sul nuovo progetto, però io tendo a non chiudere mai la porta ad altre opportunità", ha dichiarato Gelsinger, riferendosi al progetto di portare l'intelligenza artificiale in ogni dove, in particolare nel settore dei computer con quelli che Intel ha prontamente ribattezzato "AI PC".

Parlando di investimenti in capacità produttiva, senza i quali Intel non potrà portare a compimento la sua visione di portare l'IA in ogni dove e rendersi un partner produttivo sicuro per le società occidentali che desiderano una filiera più resiliente a problemi di carattere regionale e geopolitico, la vice presidente esecutiva e general manager del Client Computing Group Michelle Johnston Holthaus, ha aggiunto:

"Ne abbiamo fatti in Germania e altri Paesi, abbiamo parlato con Italia e Francia. Sono appena stata a Milano. Credo che se vuoi portare la tecnologia nel mondo, devi essere nel mondo. Poi c'è il problema dell'incertezza geopolitica e la sicurezza delle catene di approvvigionamento. Devi chiederti dov'è la domanda per i chip e avvicinarti. Abbiamo una fabbrica in Germania, perché non aprire un centro per i test in Italia?".

Holthaus parla di test e non di packaging avanzato come in passato, non sappiamo se sia un errore o un cambio di piani, anche perché una fabbrica di Assembly & Test nascerà in Polonia.

Non ci resta che attendere eventuali sviluppi, finora Intel si è sempre dimostrata aperta e il governo italiano altrettanto, con un piccolo particolare: a parole. Di fatti ancora non se ne sono visti e sono passati quasi 2 anni dal primo annuncio.

Parole proferite anche dal governatore del Veneto, Luca Zaia, il quale qualche mese fa disse: "Dagli ultimi contatti che ho avuto con Intel non ci sono interruzioni nelle trattative. Non ci sono altri aggiornamenti, ma il dialogo con la società è confermato".

Il Veneto, e più in particolare Vigasio, in provincia di Verona, sembra essere in pole position per attrarre la fabbrica di Intel.

"Proprietà giusta, infrastrutture, mezzi di trasporto per far arrivare e partire ciò di cui hai bisogno, i talenti e le università che li producono, e lavorare bene con il governo. Per aprire uno stabilimento è indispensabile una forte stretta di mano con l'esecutivo. L'AD collabora bene con Bruxelles. Vogliamo riportare la tecnologia in Europa, penalizzata negli anni recenti", ha concluso Holthaus.