Il tuo ETF ha molta più NVIDIA di quanto pensi: l'allarme della BCE

Cinque economisti della BCE sostengono che una correzione delle valutazioni azionarie sia probabile a prescindere dalla razionalità dei prezzi attuali. Le famiglie dell'area euro hanno 440 miliardi esposti al tech USA, in gran parte via ETF

Nei giorni scorsi cinque economisti della Banca centrale europea hanno messo nero su bianco una tesi netta: una correzione delle attuali valutazioni di Borsa è probabile, e la sua probabilità non dipende dal fatto che i prezzi di oggi siano razionali oppure gonfiati. Il ragionamento compare in un post pubblicato sul blog dell'istituto e porta la firma di Malin Andersson, Johannes Breckenfelder, Stefano Corradin, Kalin Nikolov e Maria Antonietta Viola.

La posizione non è certamente una sopresa, e anzi la BCE è solo l'ultima voce che suona lo stesso allarme: il confronto tra il rally dell'intelligenza artificiale e la bolla delle dot-com circola da mesi tra analisti e investitori, e ne abbiamo già parlato quando Michael Burry ha invitato a ridurre l'esposizione ai titoli tecnologici a maggiore capitalizzazione, stimando per il NASDAQ 100 un rapporto prezzo/utili attorno a 43 volte contro un livello che riteneva più realistico intorno a 30. La differenza, in questo caso, è che a formulare l'avvertimento è una banca centrale, e il perimetro dell'analisi è la stabilità finanziaria dell'area euro, qualcosa da considerare diversamente dal parere di un investitore, pur fuoriclasse, interessato alla speculazione.

Perché le rivoluzioni tecnologiche finiscono in correzione

Gli autori collocano l'IA in una serie di precedenti: il boom ferroviario dell'Ottocento, la diffusione di elettricità e radio negli anni Venti, l'ondata di internet negli anni Novanta. In ciascun caso una tecnologia realmente trasformativa ha attirato investimenti e ha spinto al rialzo le quotazioni delle aziende che l'avevano adottata, prima di una caduta brusca. La ricerca economica offre due spiegazioni complementari.

La prima è la lettura razionale. Valutazioni molto alte possono essere giustificate proprio dall'incertezza estrema sulla produttività di una tecnologia nuova: nello scenario peggiore l'investitore perde quanto ha messo, in quello migliore i guadagni sono difficili da delimitare in anticipo. Questo valore opzionale gonfia i multipli di chi adotta per primo. È la risposta che il blog dà alla domanda su NVIDIA, il cui titolo è salito di venti volte dal 2022: gli investitori hanno prezzato razionalmente la possibilità che l'azienda diventasse la prossima Google.

Poi c'è ciò che accade quando la tecnologia funziona davvero. All'inizio la novità somiglia a un esperimento circoscritto: se fallisce, il danno resta all'azienda che ci ha scommesso e il rischio si può diversificare. Man mano che l'adozione si allarga, la stessa incertezza diventa di sistema, e a quel punto smette di essere diversificabile. Gli investitori chiedono quindi un premio al rischio più alto. L'adozione di per sé è una buona notizia per i flussi di cassa, ma storicamente l'aumento del premio al rischio ha prevalso, a meno che la crescita degli utili non fosse abbastanza forte da compensarlo. Sul momento esatto in cui questo accade gli autori sono espliciti: non si può conoscere in anticipo, e questi cicli si riconoscono solo a posteriori, il proverbiale "senno di poi" che si trova a mani basse nei fossi.

La seconda spiegazione è comportamentale: investitori troppo sicuri di sé spingono i prezzi oltre i fondamentali, e quando la fiducia si sgonfia la caduta può risultare più violenta di quella prevista dallo scenario razionale. Vale la pena osservare che nessuna delle due letture prevede un fallimento dell'IA, e la distinzione tra la sostanza della rivoluzione tecnologica e il livello dei prezzi è la stessa che ha tracciato il cofondatore di Arm Hermann Hauser. Il blog della BCE aggiunge che i prezzi attuali non vanno letti come un tetto: se l'IA si rivelerà abbastanza trasformativa, le valutazioni potranno salire ancora, anche dopo una correzione.

I 440 miliardi delle famiglie europee

La parte più concreta riguarda l'esposizione dell'area euro ai Magnifici Sette, ovvero Alphabet, Amazon, Apple, Tesla, Meta, Microsoft e Nvidia. Il grosso passa da fondi comuni ed ETF più che da detenzioni dirette. Guardando ai sottostanti dei fondi, gli economisti stimano che le famiglie dell'area euro abbiano circa 440 miliardi di euro di esposizione ad azioni tecnologiche statunitensi, spesso senza piena consapevolezza della concentrazione che si portano in portafoglio. Esposizioni rilevanti risultano anche in capo a compagnie assicurative e fondi pensione. I dati si riferiscono ai primi cinque detentori dell'area euro, a valori di mercato del terzo trimestre 2025.

La struttura basata sui fondi è essa stessa un canale di trasmissione. Una correzione marcata può costringere i gestori a vendere per far fronte ai riscatti: prima le attività liquide, poi, se la discesa prosegue, quelle più difficili da smobilizzare, spingendo ulteriormente in basso le valutazioni e alimentando altri riscatti.

Al di là della correzione azionaria in sé, lo scenario che gli autori indicano come più severo è quello di una correzione che coincida con un'instabilità di mercato più ampia e difficile da riportare sotto controllo. Rispetto all'episodio dot-com il punto di partenza odierno lascia molto meno spazio per tagliare i tassi o per usare la politica di bilancio come ammortizzatore.

Sul fronte interno il quadro appare meno teso. Le valutazioni dell'area euro sono cresciute ma restano su multipli considerevolmente più bassi di quelli statunitensi, il contesto macroeconomico del settore ICT appare resiliente rispetto agli anni della bolla dot-com, con produttività e margini in crescita e un clima d'affari nei servizi digitali che non mostra segni di euforia. I listini europei restano dominati da titoli della cosiddetta old economy, il che riduce il rischio di una correzione di origine domestica. Il contrappeso è la correlazione: i mercati azionari europei e statunitensi si muovono storicamente in stretta sintonia, e una correzione americana non lascerebbe indenne l'area euro.

Gli effetti, avvertono gli autori, non si fermerebbero ai mercati finanziari: fiducia, condizioni di finanziamento e assunzioni nell'area euro ne risentirebbero. Da qui l'indicazione con cui il post si chiude, ovvero prendere atto del rischio e non farsi cogliere impreparati.