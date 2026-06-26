Claude cresce del 75% tra gli utenti paganti: ChatGPT perde terreno tra gli utenti consumer

La base di utenti paganti di Claude è cresciuta di circa il 75% da gennaio 2026, e continua a salire mese dopo mese. Il dato arriva da un'analisi delle transazioni con carta di credito condotta da Indagari e riportata da TechCrunch su miliardi di pagamenti anonimizzati di circa 28 milioni di consumatori statunitensi, e descrive un'erosione lenta ma costante del primato che ChatGPT detiene nel mercato consumer dei chatbot a pagamento.

I dati Indagari coprono le transazioni settimanali dal 2025 fino al 10 maggio 2026 e comprendono sia i pagamenti per gli abbonamenti sia quelli per i token delle API. Non permettono però di ricostruire i numeri assoluti di Anthropic e lasciano fuori del tutto il business enterprise e gli utenti del piano gratuito. Misurano insomma una direzione, e cioè l'allargamento del segmento pagante di Claude. La dimensione effettiva, però, resta ignota.

La traiettoria non si è esaurita dopo il picco di marzo 2026, originato dal rifiuto pubblico di Anthropic di consentire l'uso dei propri modelli per la sorveglianza di massa e per operazioni letali autonome. Da quel momento la curva ha continuato a crescere, segno che l'effetto non è stato un singolo balzo legato all'attualità.

Il segnale di DataCamp

Un secondo indizio arriva dal mondo della formazione. Su DataCamp, piattaforma con circa 20 milioni di utenti, "Claude" è diventato il termine più cercato dell'intero sito, davanti perfino al termine "AI". Tra i consumatori che scelgono da soli i propri corsi, la domanda di formazione su Claude supera quella su ChatGPT con un rapporto di tre a uno, ed è aumentata di 18 volte negli ultimi 30 giorni.

ChatGPT rimane comunque di gran lunga in testa per totale di utenti paganti, e i corsi dedicati a ChatGPT continuano a essere molto più popolari nella formazione aziendale su DataCamp. Va aggiunto che la maggior parte dei nuovi abbonati di Claude si colloca al tier più basso, Pro da 20 dollari al mese, contro i 100 o 200 dollari al mese dei piani superiori: la crescita è ampia alla base, probabilmente spinta da chi voglia toccare con mano le funzionalità più avanzate della proposta di Anthropic senza svenarsi.

Lo sfondo: quotazione e vincoli

I dati rivestono un ruolo di particolare interesse nel momento in cui le due realtà si stanno preparando per l'approdo in borsa. Anthropic ha depositato in forma riservata la documentazione per l'IPO a una valutazione di circa 965 miliardi di dollari, e anche OpenAI muove verso il mercato. Pesa inoltre un vincolo regolatorio recente: il governo statunitense ha vietato l'uso dei modelli Mythos 5 e Fable 5, focalizzati sulla cybersecurity, da parte di utenti non americani, spingendo Anthropic a ritirarli del tutto dal mercato per ora.

Anthropic non ha commentato i dati di Indagari e non ha mai reso pubblico il proprio numero di abbonati. Finché l'azienda tace su questo fronte, analisi indirette come quella sulle transazioni con carta restano l'unico strumento per stimare quanto in fretta Claude stia recuperando terreno nel segmento dove ChatGPT è ancora di casa.