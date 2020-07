Addio a Charles Chiang, CEO di MSI: aveva 56 anni

Lutto in casa MSI, il produttore taiwanese di hardware e periferiche ben radicato nel nostro paese e in tutto il mondo. Si è spento all'età di 56 anni Sheng-Chang "Charles" Chiang, CEO e general manager dell'azienda. Secondo una dichiarazione che abbiamo ottenuto da MSI, Chiang è deceduto per "ragioni di salute. Ha lavorato in azienda per oltre 20 anni, contribuendo in modo eccezionale. Era amato dai dipendenti di MSI e tutti i suoi colleghi sono profondamente rattristati".

MSI si occuperà di assistere la famiglia di Chiang in questo duro momento per tutti i passaggi di rito. Inoltre, in segno di lutto le bandiere dell'azienda rimarranno a mezz'asta per tutta la settimana e da oggi tutte le pagine social avranno una foto profilo in ricordo del CEO, anche in questo caso per una settimana.

Secondo le fonti locali taiwanesi, il decesso di Chiang non è avvenuto per le conseguenze dirette di una malattia - di cui tuttavia soffriva e che, purtroppo, era in stato avanzato - ma dopo la caduta al suolo da uno degli edifici dell'azienda. I tentativi dei soccorritori di salvarlo non sono purtroppo andati a buon fine. La polizia sta indagando sull'accaduto, come da prassi. Hardware Upgrade porge le più sentite condoglianze a MSI tutta e rivolge un pensiero alla famiglia di Charles Chiang.



Chiang (a sinistra) insieme al chairman di MSI, Joseph Hsu

Il dirigente, prima di diventare CEO nel gennaio del 2019, ha servito in azienda come vicepresidente delle soluzioni desktop e ha lavorato nella ricerca e sviluppo. Chiang ha indubbiamente lasciato la sua impronta in quella che è una realtà cardine del settore hardware, e che è riuscita a espandere nel corso degli anni il suo portfolio di soluzioni passando da schede madre e VGA a notebook e PC desktop, senza dimenticare le periferiche e il più recente impegno nel mercato prosumer con prodotti dedicati ai creator.

Non avendo avuto l'opportunità di conoscere il CEO direttamente, abbiamo cercato attraverso colloqui informali con gli amici di MSI di capire chi era Chiang, l'uomo prima del dirigente: ne è emersa una persona competente e solare, con un sorriso sempre pronto malgrado la posizione complicata che ricopriva. Sapere per filo e per segno cos'è avvenuto non ha molta importanza, ma la malattia ne aveva sicuramente minato lo stato d'animo. Per MSI si tratta una perdita importante dal punto di vista professionale ed umano, rinnoviamo la nostra più sincera vicinanza.