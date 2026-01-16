500 miliardi di dollari e meno dazi: l'accordo sui chip tra USA e Taiwan

Stati Uniti e Taiwan hanno firmato un accordo che riduce i dazi al 15% e prevede 500 miliardi di dollari tra investimenti e garanzie nel settore dei semiconduttori. TSMC accelera l'espansione in Arizona, mentre Washington punta a rafforzare la produzione domestica e la sicurezza della supply chain.

Stati Uniti e Taiwan hanno annunciato un nuovo accordo commerciale che ridefinisce in modo significativo le relazioni industriali nel settore dei semiconduttori, con effetti diretti sulla produzione globale di chip e sulle strategie di reshoring statunitensi. L'intesa prevede una riduzione dei dazi USA sulle merci taiwanesi dal 20% al 15%, accompagnata da un impegno senza precedenti sul fronte degli investimenti industriali.

Secondo quanto comunicato dal Dipartimento del Commercio statunitense, le aziende tecnologiche taiwanesi investiranno almeno 250 miliardi di dollari negli Stati Uniti per la realizzazione di impianti produttivi legati a semiconduttori, intelligenza artificiale e settori correlati. A questo si aggiungono garanzie statali offerte dal governo di Taipei per ulteriori 250 miliardi di dollari, pensate per facilitare l'accesso al credito soprattutto per le realtà di dimensioni medio-piccole del comparto.

L'accordo introduce anche un quadro tariffario più definito: oltre al tetto del 15% sui dazi "reciproci", gli Stati Uniti si impegnano ad azzerare le tariffe su farmaci generici, ingredienti farmaceutici, componenti aeronautici e alcune risorse naturali. Per il comparto dei semiconduttori, vengono inoltre previste deroghe specifiche nell'ambito della normativa Section 232, con margini più ampi di importazione temporanea per le aziende che stanno costruendo fabbriche sul suolo americano.

In questo contesto si inserisce TSMC, leader mondiale nella produzione conto terzi di chip avanzati. La società ha già investito decine di miliardi di dollari in Arizona e, secondo il Segretario al Commercio USA Howard Lutnick, avrebbe recentemente acquisito nuovi terreni adiacenti ai siti esistenti, aprendo la strada a un'ulteriore espansione. Lutnick ha ribadito che l'obiettivo strategico di Washington è trasferire fino al 40% della catena di fornitura dei semiconduttori taiwanesi negli Stati Uniti, sottolineando che le aziende che non costruiranno impianti locali potrebbero essere soggette in futuro a dazi ben più elevati.

Dai vertici TSMC arrivano però precisazioni importanti. L'azienda conferma che le proprie decisioni di investimento, sia a Taiwan sia all'estero, sono guidate principalmente dalla domanda di mercato e dalle esigenze dei clienti. Per cui, pur dicendosi pronta a incrementare l'investimento di 165 miliardi di dollari, molto dipenderà dall'evoluzione del settore.

Il Chief Financial Officer Wendell Huang ha evidenziato come la crescita dell'intelligenza artificiale rappresenti il principale motore dell'aumento della spesa in conto capitale, con una previsione di incremento superiore al 30% nel prossimo anno rispetto al 2025.

L'espansione in Arizona procede parallelamente ai progressi operativi: il primo impianto ha avviato la produzione di massa con livelli di resa e maturità tecnologica comparabili a quelli delle fab taiwanesi. TSMC ha inoltre anticipato l'avvio del secondo stabilimento alla seconda metà del 2027, accelerato la costruzione del terzo e avviato le procedure autorizzative per un quarto sito. Il piano complessivo include un vero e proprio "gigafab cluster", con più impianti di produzione, strutture di packaging avanzato e un centro di ricerca e sviluppo.

Nonostante questi sviluppi, l'azienda ribadisce che le tecnologie più avanzate continueranno a essere sviluppate principalmente a Taiwan, dove la prossimità tra ricerca e produzione e i costi operativi più contenuti garantiscono margini più elevati. Allo stesso tempo, la centralità dei chip taiwanesi per l'economia globale resta un elemento chiave anche sul piano geopolitico: gli Stati Uniti hanno più volte sottolineato i rischi sistemici legati a un'eventuale interruzione delle forniture in caso di tensioni nello Stretto di Taiwan.