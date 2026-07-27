Tesla è riuscita a ottenere memorie a buon prezzo, Musk fa un insolito ringraziamento

Tesla è riuscita a ottenere memorie a buon prezzo, Musk fa un insolito ringraziamento

Elon Mush ha ringraziato pubblicamente Micron per aver fornito memorie a Tesla (e forse anche a Space XAI) con un prezzo ragionevole rispetto all'attuale contesto di mercato

di pubblicata il , alle 08:11 nel canale Memorie
MicronTesla
 

La crisi delle memorie è uno dei temi più caldi per il mondo tech (e non solo).Tutte le aziende attive sul mercato, dalla produzione di dispositivi allo sviluppo di soluzioni IA, devono fare i conti con l'aumento del costo delle memorie e la difficoltà di poter contare su forniture stabili da parte dei pochi produttori presenti sul mercato. Trovare memorie a buon prezzo è oggi molto difficile ma Tesla (e forse Space XAI) ci è riuscita, grazie a Micron.

Un insolito ringraziamento

Tra le notizie della settimana troviamo anche un'interessante dichiarazione di Elon Musk che ha sfruttato la conferenza di presentazione dei risultati finanziari di Tesla (con una trimestrale deludente) per ringraziare Micron.

In un modo sicuramente insolito per le dinamiche del mercato, Musk ha citato espressamente il fornitore di Tesla (e probabilmente anche di SpaceXAI) che avrebbe fornito i chip di memoria a un prezzo non troppo elevato, almeno per gli standard del mercato. Il numero uno di Tesla ha voluto sottolineare: "Vorrei ringraziare Micron per l'allocazione di memorie a prezzi ragionevoli, considerando i prezzi attuali delle memorie".

Musk non ha approfondito il rapporto con Micron e, quindi, non è chiaro se la fornitura riguardi esclusivamente Tesla, che non dovrebbe aver bisogno di enormi quantità di chip, oppure anche SpaceXAI, che, invece, rientra tra le aziende maggiormente coinvolte nella corsa allo sviluppo di soluzioni IA. Sulla questione, potrebbero emergere nuovi dettagli in futuro. Di certo, il tema delle forniture di chip di memoria (e i relativi prezzi) continuerà a essere molto attuale, come testimoniato dagli intrecci annunciati nelle scorse ore.

I migliori sconti su Amazon oggi
-38%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 59.99 Compra ora
-16%

Amazfit Active 2 Smart Watch 44mm, AI, Controllo Vocale, GPS e Mappe incluse, Batteria da 10 Giorni, 160+ Modalità Sportive, Resistente allAcqua 5 ATM per Android e iPhone, Nero

99.9 83.9 Compra ora

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

399 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^