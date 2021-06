Samsung, la nuova memoria uMCP fonde LPDDR5 e NAND flash per smartphone più innovativi

Samsung ha avviato la produzione in volumi di una nuova generazione della memoria uMCP (UFS-based multichip package) che unisce memoria DRAM di tipo LPDDR5 e NAND flash UFS 3.1 in un unico package per offrire capacità di storage e alte prestazioni occupando il minor spazio possibile - per la precisione, un chip uMCP è grande 11,5 x 13 mm.

La nuova soluzione, destinata al mondo degli smartphone, consente ai produttori di avere più spazio per integrare altri chip e quindi offrire maggiori funzionalità o semplicemente optare per design differenti da quelli canonici. Insomma, con un unico chip a garantire DRAM e NAND i produttori possono poi sbizzarrirsi come meglio desiderano nella creazione degli smartphone, avendo più spazio sul circuito stampato.

La nuova soluzione offre capacità in termini di DRAM da 6 fino a 12 GB, mentre le opzioni di storage spaziano da 128 a 512 GB, dando così ai produttori di smartphone facoltà di scegliere la combinazione più adeguata per i loro smartphone di fascia media e alta.

In termini prestazionali, Samsung indica un miglioramento di quasi il 50% nelle prestazioni DRAM (da 17 GB/s a 25 GB/s) e un raddoppio delle prestazioni NAND (da 1,5 GB/s a 3 GB/s) rispetto alle precedenti soluzioni UFS 2.2 basate su memoria LPDDR4X.

"Abbiamo completato con successo i test di compatibilità della uMCP LPDDR5 con diversi produttori di smartphone e ci aspettiamo che i loro dispositivi con questa memoria raggiungano i mercati mainstream a partire da questo mese", conclude l'azienda asiatica.