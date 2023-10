Samsung HBM3E Shinebolt: memoria con bandwidth elevata per acceleratori e processori HPC

Samsung ha annunciato Shinebolt, la sua implementazione della memoria HBM3E dedicata al mondo degli acceleratori di intelligenza artificiale e ai processori per il segmento HPC. Alla base di Samsung Shinebolt troviamo un nuovo die di memoria HBM da 24 Gbit, prodotto con processo D1a, ovvero la quarta generazione del suo processo EUV nella classe dei 10 nanometri.

La casa sudcoreana realizzerà il nuovo die HBME3 in stack 8Hi e probabilmente anche 12Hi, in modo da offre rispettivamente 24 e 36 GB di capacità in totale per stack, il 50% in più rispetto alle soluzioni precedenti HBM3 Icebolt.

Quanto alle prestazioni, con una velocità di punta di 9,8 Gbps per pin, Shinebolt dovrebbe garantire prestazioni più del 50% superiori alla HBM3. Il valore indicato è più alto dei 9 Gbps per pin indicati da SK hynix per la propria soluzione e dei 9,2 Gbps per pin della HBM3 Gen 2 di Micron. Samsung Shinebolt dovrebbe di conseguenza offrire una bandwidth massima di 1,225 TB/s, un bel balzo in avanti rispetto agli 819 GB/s della HBM3.

Per quanto concerne i consumi, Samsung afferma che Shinebolt è più efficiente del 10% rispetto alla generazione HBM3 Icebolt, ma a parità di clock: dato che il clock è superiore, è chiaro che la HBM3E consumerà di più, sebbene il passo avanti compiuto eviterà un'esplosione della richiesta energetica.

La memoria HBME3 Shinebolt di Samsung sarà commercializzata a partire dall'ultima parte del 2024, mentre la fase di sampling appena iniziata. In questo lasso di tempo la casa sudcoreana spingerà sulla HBM3, con Icebolt che ha da poco raggiunto la fase di produzione in volumi. Nelle scorse settimane Samsung ha inoltre anticipato che sta lavorando su HBM4 con l'obiettivo di finalizzarla entro il 2025.