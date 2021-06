Kingston annuncia il brand FURY: ciao ciao HyperX

Dopo la vendita della divisione HyperX ad HP per quanto riguarda il mondo delle periferiche gaming (cuffie, tastiere e mouse), Kingston ha annunciato il brand sostitutivo che vedremo al centro di RAM e SSD rivolti ai videogiocatori: diamo il benvenuto al marchio FURY.

A essere onesti, non è che a Taiwan abbiano avuto molta fantasia, l'azienda usava già il marchio FURY come sotto brand (in modo simile a Predator e Impact), ossia per linee di prodotto al di sotto del marchio HyperX, quindi non è esattamente una novità, ma più una promozione.

Detto questo, non ci dispiace questa scelta, ma chiaramente nomi a parte (che comunque non sono da sottovalutare in termini di marketing e persuasione), non vediamo l'ora di vedere i prodotti del nuovo corso: ne sapremo di più il 19 luglio.

A dircelo è il video che vedete qui sopra, dove compare quella data insieme alle immagini di DIMM chiamate Beast e SODIMM chiamate Impact. A quanto pare quindi il brand Impact sopravvivrà, con FURY che prenderà il posto del marchio HyperX e Beast che occuperà il posto lasciato vacante da FURY come linea di prodotto.