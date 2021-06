HBM3, SK hynix parla di una bandwidth di 665 GB/s per stack

La memoria HBM (High Bandwidth Memory) ha trovato principalmente applicazione nel mondo dei datacenter e in quello professionale, meno sulle schede video consumer dove, salvo rari casi, i produttori preferiscono optare per le varie generazioni di GDDR, meno costose e in grado di offrire buone prestazioni.

Dopo un passaggio abbastanza rapido tra HBM e HBM2, si pensava a un altrettanto veloce salto alle HBM3, ma i produttori hanno proposto una generazione chiamata HBM2E comunque in grado di alzare l'asticella delle prestazioni, della bandwidth e della capacità. Tra l'altro, la JEDEC - l'organismo che sovrintende gli standard - non ha ancora ratificato le HBM3.

Ciononostante, le HBM3 sono in via di sviluppo, e la sudcoreana SK hynix ha svelato i suoi piani in merito restituendoci qualche informazione in più sulle potenzialità della nuova generazione. Sul suo sito si legge: "SK hynix leads the HBM market with ambitions for even faster HBM solutions: Our HBM3, under development, will be capable of processing more than 665GB of data per second at 5.2Gbps in I/O speed".

Se con le HBM2E di SK hynix è possibile toccare una bandwidth di 460 GB/s con uno stack da 1024 pin, con le HBM3 ci si spingerà fino a 665 GB/s. Salirà anche la velocità di input e output, che passerà dai 3,6 Gbps delle HBM2E ai 5,2 Gbps delle HBM3. Potrebbe però essere solamente un inizio, infatti alcune aziende si aspettano che le HBM3 scalino fino a 7,2 Gbps.

Questi valori sono da intendersi per singolo stack, ma gli acceleratori per datacenter basati su GPU o FPGA si avvalgono di HBM con diversi stack e bus molto ampi per una bandwidth complessiva di diversi terabyte al secondo. L'ultima incarnazione di Nvidia A100, con 80 GB di memoria HBM2E a 3,2 Gbps su bus a 5120 bit, ad esempio, garantisce una bandwidth di 2 TB/s. Con la nuova HBM3 ci si spingerà ben oltre, almeno a 2,66 TB/s, e con tutta probabilità lo vedremo nei futuri acceleratori di AMD, Nvidia e Intel destinati al mondo dei supercomputer exascale.