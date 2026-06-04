G.Skill mostra AMD EXPO ULL al Computex: stabilità e compatibilità certificate con AMD

Al Computex 2026, AMD ha presentato la nuova evoluzione di EXPO che introduce profili a bassa latenza. Durante la fiera, G.Skill ha svelato le nuove memorie Trident Z5 NeoX e ha dato una dimostrazione di come funziona la tecnologia

Tra le numerose novità portate al salone di Taipei quest'anno da G.Skill, tra le più interessanti vi sono senza dubbio le nuovissime Trident Z5 NeoX, una gamma di memorie DDR5 progettate specificamente per sfruttare la nuova tecnologia AMD EXPO ULL (Ultra Low Latency). Abbiamo ampiamente parlato di questa evoluzione di EXPO in occasione della sua presentazione: una tecnologia che punta a massimizzare le prestazioni attraverso una riduzione estrema della latenza.

Rispetto alle tradizionali configurazioni EXPO già presenti sulle memorie DDR5 compatibili, infatti, la nuova implementazione introduce ulteriori impostazioni dedicate ai sub-timing della memoria. L'obiettivo consiste nel migliorare i tempi di risposta a parità di frequenza operativa e valori CL, con benefici particolarmente evidenti sui processori desktop AMD non appartenenti alla famiglia X3D.

Secondo quanto comunicato dalle aziende, gli utenti potranno accedere a questi vantaggi semplicemente attivando il profilo EXPO sulle schede madri compatibili e dotate di una versione BIOS aggiornata. AMD sottolinea come la nuova tecnologia sia stata sviluppata per offrire un percorso semplice verso prestazioni più elevate, mantenendo affidabilità e compatibilità certificate.

"Con la tecnologia AMD EXPO a bassissima latenza, continuiamo a spingere al limite le prestazioni della memoria per i giocatori e gli appassionati di PC", ha dichiarato David McAfee, vicepresidente e direttore generale di Client Channel and Graphic Business presso AMD. "Grazie alla nostra stretta collaborazione con G.Skill, offriamo profili di overclocking della memoria ad alte prestazioni ottimizzati per le piattaforme AMD, fornendo agli utenti un percorso semplice per ottenere prestazioni superiori con compatibilità e affidabilità certificate".

La serie Trident Z5 NeoX rappresenta l'evoluzione dell'attuale gamma Trident Z5 Neo. Le due famiglie continueranno a coesistere sul mercato, mentre i nuovi modelli NeoX introdurranno il supporto alle ottimizzazioni legate ad AMD EXPO ULL. G.Skill renderà disponibili i nuovi moduli in tre varianti estetiche differenti: nero con finitura a specchio, nero opaco e bianco opaco.

Durante il Computex 2026 l'azienda ha mostrato quattro configurazioni da 32 GB (2x16 GB). Le specifiche comprendono versioni DDR5-6000 CL36, DDR5-6000 CL30, DDR5-6000 CL28 e la più spinta DDR5-6000 CL26, una combinazione che evidenzia l'attenzione verso latenze particolarmente contenute.

"G.Skill è entusiasta di essere uno dei partner di lancio della tecnologia AMD EXPO: Featuring Ultra Low Latency", ha dichiarato Tequila Huang, Vicepresidente di G.Skill. "Questo riflette il nostro impegno a sviluppare continuamente hardware ad alte prestazioni per gli overclocker e gli appassionati di PC di tutto il mondo, e ciò è stato reso possibile grazie al fantastico supporto e alla collaborazione con AMD".

G.Skill ha sottolineato di aver sottoposto tutti i kit a una serie di test interni su differenti piattaforme e schede madri per verificarne stabilità, affidabilità e compatibilità. Insomma, i risultati di questa collaborazione appaiono piuttosto promettenti, anche se saranno da verificare sul campo i reali benefici. Senza dubbio, nei prossimi mesi avremo l'opportunità di provare la nuova tecnologia di AMD e valutarla dati alla mano.