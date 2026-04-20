DRAM, domanda fuori controllo: produzione coprirà solo il 60% entro il 2027

Il mercato della memoria DRAM continuerà ad affrontare una fase prolungata di squilibrio tra domanda e offerta, con effetti destinati a incidere su più segmenti, a partire dall'elettronica di consumo. Le più recenti analisi indicano infatti che, nonostante gli investimenti in nuove capacità produttive, l'industria non sarà in grado di soddisfare pienamente la richiesta globale ancora per diversi anni.

Secondo le stime riportate da Nikkei Asia, entro la fine del 2027 i produttori riusciranno a coprire appena il 60% della domanda complessiva di DRAM. Un dato che riflette la pressione esercitata dall'espansione dei datacenter dedicati all'intelligenza artificiale, sempre più voraci di memoria ad alte prestazioni.

I principali attori del settore - Samsung, SK Hynix e Micron - stanno ampliando la capacità produttiva con nuove fabbriche e linee, ma gran parte di queste non entrerà in funzione prima del 2027-2028. Nel frattempo, la produzione viene sempre più orientata verso soluzioni ad alto margine come la memoria HBM (High Bandwidth Memory), fondamentale per acceleratori AI e infrastrutture cloud.

Questa scelta strategica ha conseguenze dirette: le forniture di DRAM tradizionale per PC, smartphone e altri dispositivi risultano più limitate. Diversi produttori hanno progressivamente dismesso tecnologie "legacy" come DDR3, DDR4 e LPDDR4, aggravando ulteriormente la pressione sull'offerta destinata al mercato consumer.

Per riequilibrare il mercato, sarebbe necessario un incremento della produzione annua nell'ordine del 12% tra il 2026 e il 2027. Tuttavia, le previsioni di Counterpoint Research indicano un aumento molto più contenuto, pari a circa il 7,5%. Un gap che rende improbabile una normalizzazione nel breve periodo.

A complicare il quadro troviamo anche la dinamica degli ordini: i grandi operatori dei datacenter stanno prenotando con largo anticipo interi volumi annuali di produzione, riducendo ulteriormente la disponibilità sul mercato aperto e contribuendo alla crescita dei prezzi.

Le conseguenze sono visibili da mesi, ma anche in queste settimane: l'aumento dei costi della memoria si riflette su una vasta gamma di prodotti che salgono di prezzo, dai notebook come i Surface di Microsoft ai visori VR come i Quest di Meta. Le prospettive non indicano un miglioramento imminente, con alcune stime che collocano una possibile stabilizzazione solo verso la fine del 2028.

Non mancano valutazioni ancora più pessimistiche: secondo il presidente di SK Group, la fase di carenza potrebbe protrarsi addirittura fino al 2030, evidenziando quanto la transizione verso un'economia sempre più basata sull'intelligenza artificiale stia ridefinendo le priorità produttive dell'intero settore.