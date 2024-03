DDR5, arrivano i moduli da 12 GB? Scovate in rete le SO-DIMM Crucial

Il mondo delle memorie, con l'avvento delle DDR5, ha iniziato a proporci moduli con capacità un tempo inusuali. In un primo momento abbiamo assistito al debutto di moduli "classici" da 8, 16 e 32 GB, poi sono arrivate le soluzioni da 24 e 48 GB, aprendo alla possibilità di installare sui PC client fino a 192 GB di memoria in totale, grazie ad update dei BIOS tanto per le piattaforme Intel 600 e 700 quanto per quelle AMD AM5.

Recentemente MSI - e gli altri OEM - hanno ulteriormente alzato l'asticella portando il limite a 256 GB, il che significa mettere in ogni slot dei moduli DDR5 da 64 GB. Ma non sembra che questo sarà l'unico sviluppo, infatti potrebbe esserci spazio anche per moduli con capacità di 12 GB.

Su Amazon sono apparsi - a dire il vero da qualche settimana, ma solo oggi sono state "scoperte" - due offerte: la prima per un modulo SO-DIMM da 12 GB (CT12G56C46S5), la seconda per un kit da 24 GB formato da due dei suddetti moduli (CT2K12G56C46S5).

In entrambi i casi si tratta di memoria a 5600 MT/s. Di queste soluzioni non c'è traccia sul sito di Crucial, mentre su Amazon UK viene indicata la data di debutto del 31 marzo. Al momento non sembra vi siano in programma anche moduli DDR5 da 12 GB per piattaforme desktop, ma non è da escludere che arrivino prima o poi, tecnicamente nulla lo impedisce.