Attenti a chiavette USB e schede SD troppo economiche: contengono chip scartati e malfunzionanti

Quante volte vi è capitato di salvare dati, magari anche importanti, sulla prima chiavetta USB che avevate a tiro? E quante volte quella chiavetta si è dimostrata inaffidabile? Con tanto di apparizione di quel brutto pop-up di Windows 'USB danneggiata o illeggibile' che è l'incubo di molti.

CBL Datenrettung, una delle principali aziende tedesche specializzate nel recupero dei dati, di quelle che si trovano giornalmente a dissezionare hard disk, chiavette USB e schede di memoria per recuperare informazioni, ha scoperto che la qualità dei chip di memoria usati nei dispositivi flash come microSD e USB-Stick è in costante calo.

Chip difettosi finiscono comunque sul mercato

Dalle loro analisi è emerso che molti prodotti di marche sconosciute o regalati come gadget pubblicitari utilizzano chip scartati dai grandi produttori, che vengono rimarchiati e venduti con una capacità inferiore. Capita, infatti, che chip che non hanno passato i controlli di qualità vengano comunque utilizzati, escludendo le aree non funzionanti, con una capacità reale inferiore a quella teorica. Questo comporta una maggiore probabilità di perdita dei dati e, inoltre, in caso di malfunzionamento rende più difficile il loro recupero.

Spesso il logo del produttore originale viene cancellato o coperto. Sono stati anche riscontrati casi in cui delle microSD di dubbia provenienza siano state utilizzate al posto dei chip NAND saldandole sul circuito di una chiavetta USB e utilizzando il controller della card stessa per gestire i dati.

“Quando abbiamo aperto alcune USB-Stick danneggiate, abbiamo trovato spesso dei chip di memoria di pessima qualità, con una capacità ridotta e il logo del produttore rimosso. Abbiamo anche visto dei casi in cui venivano saldate delle microSD scadenti su una scheda USB, invece di usare un chip NAND”, ha spiegato Conrad Heinicke, amministratore delegato di CBL Datenrettung.

In molti casi i chip di memoria flash utilizzati si basano sulla tecnologia NAND QLC (Quadruple Level Cell), che permette di aumentare la densità di memorizzazione dei dati riducendo le dimensioni delle celle. Tuttavia, questo ha anche degli svantaggi rispetto alla tecnologia SLC, (Single Level Cell): le celle si deteriorano più rapidamente, perdono la carica con il tempo e sono più sensibili alle variazioni di temperatura.

Per questo motivo, i produttori di chip come Hynix, Sandisk o Samsung effettuano dei rigorosi controlli di qualità e scartano diversi chip che presentano difetti. Come dicevamo, questi chip scartati non vengono sempre distrutti, ma vengono acquistati da altre aziende che li utilizzano per produrre dispositivi flash a basso costo.

CBL Datenrettung ha anche fornito alcuni consigli per utilizzare i dispositivi flash in modo sicuro e affidabile: