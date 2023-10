TSMC, la popolazione fa sloggiare la fabbrica che produrrà chip a 1 nanometro

Fatela pure, ma da un'altra parte. La popolazione taiwanese è stata colta dalla sindrome NIMBY (Not in My Back Yard, non nel mio cortile) e si è messa di traverso per impedire a TSMC - riuscendoci - la realizzazione di una fabbrica per la produzione di chip avanzati a 1 nanometro (N1) nella parte nord di Taiwan.

L'investimento, ancora nei piani della società e annunciato nel novembre 2022 con un esborso di 32 miliardi di dollari, era previsto presso il Longtan Science Park, vicino a Taoyuan. I residenti hanno però alzato gli scudi, in quanto avrebbero dovuto essere trasferiti per consentire l'espansione del parco industriale.

Così, come riportato Reuters, a TSMC non è restato che desistere dai suoi piani originali, dicendosi pronta a collaborare con l'amministrazione governativa del parco scientifico "per valutare terreni a Taiwan adatti alla costruzione di fabbriche di semiconduttori". Al momento non sono stati menzionati luoghi alternativi.

Il ministro dell'Economia di Taiwan, Wang Mei-hua, ha affermato che il governo aiuterà TSMC a trovare un altro luogo che rispetti le sue esigenze di terra, acqua ed energia, dato che i semiconduttori sono una delle industrie più importanti dell'isola.

Chen Chi-mai, sindaco di Kaohsiung nel sud di Taiwan, dove TSMC sta attualmente costruendo una fabbrica per produrre chip a 2 nanometri, ha affermato che la sua città ha abbastanza acqua, energia e terreno per altre fabbriche di semiconduttori, candidandosi quindi a ospitare la nuova Fab per i chip a 1 nanometro.