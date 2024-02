TSMC ha inaugurato la sua prima fabbrica in Giappone, realizzata in solo 2 anni

TSMC ha ufficialmente inaugurato la prima fabbrica di semiconduttori in Giappone, tramite la sussidiaria Japan Advanced Semiconductor Manufacturing (JASM) di cui detiene il controllo di maggioranza.

La casa taiwanese ha scelto la prefettura di Kumamoto per mettere piede in terra nipponica, dove il governo - al pari di Europa e Stati Uniti - vuole incrementare la produzione locale di chip a suon di sussidi. Il Giappone ha stanziato oltre 3,2 miliardi di dollari per la prima Fab e intende mettere altri 4,8 miliardi per l'espansione di TSMC nel Paese.

"TSMC è il partner più importante per il Giappone nella realizzazione della trasformazione digitale, e la sua fabbrica di Kumamoto ci fornisce un contributo importante per l'approvvigionamento stabile di chip logici all'avanguardia che sono estremamente essenziali per il futuro delle industrie in Giappone", ha affermato il ministro dell'Economia Ken Saito.

La fabbrica di JASM è stata annunciata nel 2021, mentre la costruzione è partita nell'aprile 2022: la produzione inizierà effettivamente entro la fine del 2024. TSMC ha il controllo di JASM con l'86,5%, Sony Solutions Corporation detiene il 6%, DENSO Corporation il 5,5% e Toyota Motor Company il 2%. La prima Fab si concentrerà sulla produzione di chip con processi maturi come 40, 22/28 e 12/16 nm (sensori CMOS e chip per automobili), ma è solo l'inizio.

Recentemente TSMC e i suoi partner hanno ufficializzato il progetto per una seconda Fab, sempre nel sito di Kumamoto, per produrre con processi nelle classi dei 7 e 6 nanometri anche per settori come quello HPC. La costruzione di questo secondo impianto inizierà a fine 2024, con l'obiettivo di iniziare la produzione entro la fine del 2027.

Con entrambi gli stabilimenti, il sito di Kumamoto offrirà una capacità produttiva totale di oltre 100.000 wafer da 12 pollici al mese. TSMC rimarca che, complessivamente, l'investimento in JASM "supererà i 20 miliardi di dollari, con un forte supporto da parte del governo giapponese" e creerà direttamente "più di 3400 posti di lavoro ad alta specializzazione".

"I governi di tutto il mondo competono ferocemente investendo grandi quantità di denaro in modo da potersi garantire una fornitura interna di chip. Investire questa quantità di denaro è necessario per favorire l'ulteriore sviluppo delle industrie e la sicurezza economica del Giappone", ha aggiunto il ministro Saito. "Abbiamo imparato dagli errori del passato e sono sicuro che abbiamo stupito il resto del mondo per la velocità con cui abbiamo implementato questa politica".

Il nuovo stabilimento di Kumamoto è stato soprannominato "Nightless Castle" non per niente: si è lavorato su turni di 24 ore, ed è così che il nuovo stabilimento è stato costruito in soli due anni, a fronte di tempistiche che in genere richiedono tre o più anni.