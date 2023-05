Ryzen Z1 e Ryzen 7040U sono uguali? Sì, ma anche no. Ci sono delle - sottili - differenze

Ryzen Z1 e Z1 Extreme, le due APU a bordo di ASUS ROG Ally, sono simili ai processori Ryzen 7040U annunciati da AMD nelle scorse ore. Simili però non vuol dire uguali, quindi cosa cambia tra le due soluzioni? A dirlo è direttamente AMD, ma partiamo dalle basi.

Entrambe le famiglie si basano su architettura Zen 4 per quanto riguarda i core x86 e il progetto RDNA 3 per la grafica integrata. Questi elementi comuni fanno pensare che parlare di APU custom nel caso dei Ryzen Z1 sia più un esercizio di marketing che altro, ma questa non è la visione di AMD.

Interrogato in merito, Matthew Hurwitz, client PR manager di AMD, ha spiegato che: "I processori Ryzen Z1 sono progettati appositamente con le console portatili in mente. Al fine di raggiungere l'obiettivo, gli ingegneri AMD hanno convalidato nuovi intervalli di potenza e ottimizzato le curve di tensione specificatamente per questo caso d'uso - questo lavoro di ottimizzazione e validazione non dovrebbe essere banalizzato".

In particolare, mentre le APU Ryzen 7040U hanno un TDP configurabile tra 15 e 30W, nel caso dei Ryzen Z1 e Z1 Extreme questo intervallo è stato esteso verso il basso e parte da 9 fino ad arrivare a 30W.

"Quindi, mentre gli elementi tecnologici costitutivi (come Zen 4 e RDNA 3) sono simili tra Ryzen 7040 e Z1, i modelli risultanti hanno caratteristiche molto distinte, personalizzate per i loro casi d'uso. Inoltre, AMD Ryzen AI non è disponibile sui processori della serie Ryzen Z1", ha aggiunto Hurwitz.

Tensioni e TDP ottimizzati, ma anche la disattivazione dell'unità dedicata Ryzen AI per i calcoli di intelligenza artificiale, sono queste le differenze tra le due serie. Troppo poco per parlare di un progetto custom? Possono esserci risposte diverse a questa domanda. Ma elucubrazioni mentalia parte, rimane un dato: non trattandosi di un nuovo progetto, AMD non ha dovuto investire ulteriore denaro in costi di progettazione.