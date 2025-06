Ryzen AI Z2 Extreme: il cervello AI di AMD che manda in pensione le vecchie console portatili

AMD ha ampliato la sua linea di chip Ryzen Z2 per console portatili con il lancio del Ryzen AI Z2 Extreme, il primo con NPU dedicata, e del Ryzen Z2 A per dispositivi economici. Le nuove APU aprono la strada a nuovi modelli da parte dei principali produttori nel corso dell'anno.

AMD ha ampliato la sua famiglia di processori Ryzen dedicati al settore degli handheld, introducendo due nuove soluzioni: Ryzen AI Z2 Extreme, dotato di unità neurale dedicata, e il Ryzen Z2 A, pensato per console economiche.

Entrambi vanno ad arricchire l'offerta della serie Ryzen Z2, già composta dai modelli Z2 Extreme, Z2 standard e Z2 Go annunciati al CES 2025 di Las Vegas a inizio anno. I due nuovi chip li ritroviamo a bordo delle console ROG Xbox Ally e Ally X, annunciate da Microsoft e ASUS nelle scorse ore.

Il Ryzen AI Z2 Extreme rappresenta un'evoluzione del già noto Z2 Extreme: ne mantiene la struttura basata su architettura Zen 5 con 8 core e 16 thread, ma aggiunge una NPU (Neural Processing Unit) in grado di raggiungere fino a 50 TOPs di potenza AI. Questo lo rende il primo chip AMD per console portatili a supportare operazioni di intelligenza artificiale in maniera nativa. La GPU integrata resta su architettura RDNA 3.5 con 16 Compute Unit.

Il Ryzen Z2 A è una proposta pensata per dispositivi entry-level. Il chip utilizza l'architettura Zen 2, già nota per il suo impiego nel Ryzen Z1 impiegato nella prima Steam Deck, ed è dotato di 4 core e 8 thread. La GPU integrata, basata su RDNA 2 con 8 CU, garantisce consumi contenuti in un range di TDP compreso tra 6 e 20 watt, puntando a massimizzare l'autonomia delle console su cui sarà integrato.

Entrambe le nuove APU supportano memorie LPDDR5x, con il modello AI Z2 Extreme capace di raggiungere 8000 MT/s, superando i valori degli altri chip della serie, incluso il Ryzen Z2 Go. I chip più performanti, incluso il nuovo AI Z2 Extreme, operano invece in un TDP compreso tra 15 e 35 watt.

L'arrivo di questi nuovi processori lascia prevedere l'imminente lancio di versioni aggiornate delle console portatili attualmente basate sui chip Ryzen Z1, rafforzando ulteriormente la posizione di AMD nel mercato handheld, oggi sempre più orientato anche al supporto dell'intelligenza artificiale, come d'altronde tutto il movimento del settore hardware.