Ryzen AI 400 Series e nuovi modelli Ryzen AI Max+: le novità notebook di AMD al CES 2026

In occasione del CES 2026 di Las Vegas, AMD ha presentato i microprocessori Ryzen AI 400 Series, miglioramento delle proposte Ryzen AI 300 Series (Strix Point) del 2025 e, per questo motivo, identificate dal nome in codice Gorgon Point.

La base delle APU Gorgon Point è la stessa di quelle Strix Point, ma con un'ulteriore ottimizzazione sul fronte delle frequenze operative, più elevate. La gamma continua quindi a prevedere soluzioni fino a 12 core Zen 5 e 24 thread, GPU RDNA 3.5 con 16 Compute Unit e NPU XDNA 2. Il tutto in TDP di 28 watt.

Per effetto degli interventi fatti dai tecnici di AMD, i core Zen 5 arrivano fino a 5,2 GHz, la NPU XDNA 2 mette a disposizione fino a 60 TOPS di potenza e la GPU si spinge fino a 3,1 GHz. Inoltre, la memoria supportata arriva fino a 8533 MT/s.

Ricordiamo che la migliore proposta della gamma Ryzen AI 300 è il AMD Ryzen AI 9 HX 375, che opera fino 5,1 GHz, ha una NPU da 55 TOPS, una GPU che tocca i 2,9 GHz e un supporto di memoria LPDDR5X-8000.

In una slide l'azienda assicura che il nuovo mdoello Ryzen AI 9 HX 470, confrontato a un Contro Ultra 9 228V (Lunar Lake) di Intel, è in grado di offrire prestazioni fino al 30% in più in multitasking e fino al 70% nella creazione di contenuti, oltre ad avere una NPU il 25% più potente.

La gamma Ryzen AI 400 Series prevede sette modelli, tutti con cTDP tra 15 e 54 Watt:

Ryzen AI 9 HX 475 : 12 core (8 Zen 5c + 4 Zen 5) / 24 thread, Boost Clock di 5,2 GHz, 36 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 60 TOPs, GPU con 16 CU (Radeon 890M)

: 12 core (8 Zen 5c + 4 Zen 5) / 24 thread, Boost Clock di 5,2 GHz, 36 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 60 TOPs, GPU con 16 CU (Radeon 890M) Ryzen AI 9 HX 470 : 12 core (8 Zen 5c + 4 Zen 5) / 24 thread, Boost Clock di 5,2 GHz, 36 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 55 TOPs, GPU con 16 CU (Radeon 890M)

: 12 core (8 Zen 5c + 4 Zen 5) / 24 thread, Boost Clock di 5,2 GHz, 36 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 55 TOPs, GPU con 16 CU (Radeon 890M) Ryzen AI 9 465 : 10 core (6 Zen 5c + 4 Zen 5 ) / 20 thread, Boost Clock di 5 GHz, 34 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 12 CU (Radeon 880M)

: 10 core (6 Zen 5c + 4 Zen 5 ) / 20 thread, Boost Clock di 5 GHz, 34 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 12 CU (Radeon 880M) Ryzen AI 7 450 : 8 core (4 Zen 5c + 4 Zen 5) / 16 thread, Boost Clock di 5,1 GHz, 24 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 8 CU (Radeon 860M)

: 8 core (4 Zen 5c + 4 Zen 5) / 16 thread, Boost Clock di 5,1 GHz, 24 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 8 CU (Radeon 860M) Ryzen AI 7 445 : 6 core (4 Zen 5c + 2 Zen 5) / 12 thread, Boost Clock di 4,6 GHz, 14 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8500 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 4 CU (Radeon 840M)

: 6 core (4 Zen 5c + 2 Zen 5) / 12 thread, Boost Clock di 4,6 GHz, 14 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8500 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 4 CU (Radeon 840M) Ryzen AI 7 435 : 6 core (4 Zen 5c + 2 Zen 5) / 12 thread, Boost Clock di 4,5 GHz, 14 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8500 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 4 CU (Radeon 840M)

: 6 core (4 Zen 5c + 2 Zen 5) / 12 thread, Boost Clock di 4,5 GHz, 14 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8500 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 4 CU (Radeon 840M) Ryzen AI 7 430: 4 core (3 Zen 5c + 1 Zen 5) / 8 thread, Boost Clock di 4,5 GHz, 12 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8500 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 4 CU (Radeon 840M)

I notebook con chip Ryzen AI 400 Series arriveranno nel corso del Q1 2026 dai principali produttori. Accanto a questi modelli vedremo anche le versioni PRO per il mondo commerciale, con le seguenti SKU:

Ryzen AI 9 HX PRO 475 : 12 core (8 Zen 5c + 4 Zen 5) / 24 thread, Boost Clock di 5,2 GHz, 36 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 60 TOPs, GPU con 16 CU (Radeon 890M)

: 12 core (8 Zen 5c + 4 Zen 5) / 24 thread, Boost Clock di 5,2 GHz, 36 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 60 TOPs, GPU con 16 CU (Radeon 890M) Ryzen AI 9 HX PRO 470 : 12 core (8 Zen 5c + 4 Zen 5) / 24 thread, Boost Clock di 5,2 GHz, 36 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 55 TOPs, GPU con 16 CU (Radeon 890M)

: 12 core (8 Zen 5c + 4 Zen 5) / 24 thread, Boost Clock di 5,2 GHz, 36 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 55 TOPs, GPU con 16 CU (Radeon 890M) Ryzen AI 9 PRO 465 : 10 core (6 Zen 5c + 4 Zen 5 ) / 20 thread, Boost Clock di 5 GHz, 34 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 12 CU (Radeon 880M)

: 10 core (6 Zen 5c + 4 Zen 5 ) / 20 thread, Boost Clock di 5 GHz, 34 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 12 CU (Radeon 880M) Ryzen AI 7 PRO 450 : 8 core (4 Zen 5c + 4 Zen 5) / 16 thread, Boost Clock di 5,1 GHz, 24 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 8 CU (Radeon 860M)

: 8 core (4 Zen 5c + 4 Zen 5) / 16 thread, Boost Clock di 5,1 GHz, 24 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8533 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 8 CU (Radeon 860M) Ryzen AI 7 PRO 440 : 6 core (4 Zen 5c + 2 Zen 5) / 12 thread, Boost Clock di 4,8 GHz, 22 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8500 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 4 CU (Radeon 840M)

: 6 core (4 Zen 5c + 2 Zen 5) / 12 thread, Boost Clock di 4,8 GHz, 22 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8500 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 4 CU (Radeon 840M) Ryzen AI 7 PRO 435: 6 core (4 Zen 5c + 2 Zen 5) / 12 thread, Boost Clock di 4,5 GHz, 14 MB di cache, supporto di memoria fino a LPDDR5X-8500 MT/s, NPU da 50 TOPs, GPU con 4 CU (Radeon 840M)

Non solo queste APU, AMD ha rinnovato anche l'offerta Ryzen AI Max, processori che offrono prestazioni di classe workstation in formato portatile, grazie non solo a un massimo di 16 core Zen 5, ma anche a una GPU al livello di proposte desktop di fascia medio-alta e supporto a una grande quantità di memoria, fino a 128 GB unificati. Soluzioni ideali, quindi, per l'era dell'intelligenza artificiale.

AMD non teme confronti: sostiene che un mini-PC HP Z2 Mini G1a offra prestazioni nettamente superiori a un NVIDIA DGX Spark in ambito AI, fino al 70% in più in GPT-OSS 120B, mentre su un notebook ASUS ROG Flow Z13, questi processori assicurano il 40% in più e il 60% di prestazioni rispetto a un MacBook Pro M5 rispettivamente in calcoli AI e gaming.

La gamma Ryzen AI Max non passa alla serie 400, ma vede l'ingresso di due nuove SKU nel catalogo già disponibile: Ryzen AI Max+ 392 e Ryzen AI Max+ 388. La prima prevede 12 core e 24 thread Zen 5, clock massimo di 5 GHz, una GPU con 40 Compute Unit capace di 60 TFLOPS di potenza e una NPU da 50 TOPs.

Lo si può vedere come una sorta di ibrido tra il Ryzen AI+ Max+ 395, che resta il top di gamma, e il Ryzen AI Max 390. Da cui si differenzia per i 4 core Zen 5 in più e la GPU più potente. L'altro modello, il Ryzen AI Max+ 388, prevede 8 core e 16 thread fino a 5 GHz, una GPU con 40 Compute Unit capace di 60 TFLOPS di potenza e una NPU da 50 TOPs.