Ryzen 7 5800X3D, la prima CPU AMD con 3D V-Cache sfida Intel Alder Lake per lo scettro delle prestazioni

Si chiama Ryzen 5800X3D il nuovo processore desktop di AMD, compatibile con le motherboard socket AM4 (chipset 400 e 500), che in primavera permetterà di toccare con mano la tecnologia 3D V-Cache. Annunciata dall'azienda nel corso del Computex 2021, la nuova soluzione non fa altro che dare vita a un chiplet 3D, ovvero un chiplet con memoria SRAM impilata verticalmente sopra al CCD (core complex die).

Più nel dettaglio, sopra il CCD con 8 core e 16 thread Zen 3 troviamo ulteriori 64 MB di cache, che si aggiungono ai 32 MB di cache L3 presenti nel processore per un totale di 96 MB. La CPU è impostata a 3,4 GHz di base e 4,5 GHz di boost, ossia 400 e 200 MHz in meno rispetto al Ryzen 7 5800X che conosciamo. Non cambia il TPD, che rimane pari a 105 Watt.

È interessante rilevare che AMD al Computex dello scorso anno parlò di un Ryzen 9 5900X modificato, un potenziale Ryzen 9 5900X3D, ossia un chip con due CCD e quindi potenzialmente 12 core e 24 thread e ben 192 MB di cache L3 rispetto ai 64 MB di un "canonico" 5900X. Tale modello non è stato presentato, chissà se arriverà in futuro o AMD ha deciso altrimenti.

Come già annunciato, il chip dovrebbe offrire mediamente il 15% in più di prestazioni in gaming giocando in Full HD, con prestazioni dal 10 al 40% più alte di un Ryzen 9 5900X secondo il grafico diffuso. Secondo AMD, il Ryzen 7 5800X3D è il processore più veloce al mondo per il gaming, arrivando a superare anche il nuovo Core i9-12900K di Intel.