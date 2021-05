Ryzen 6000, il 2022 di AMD sui notebook con Barcelo, Rembrandt e (forse) Dragon Crest

Una nuova roadmap legata al mondo mobile di AMD, diffusa da un utente su Twitter, sembra rafforzare alcune delle voci di corridoio circolate negli ultimi mesi e anche di recente. Trovano anzitutto conferma i nomi in codice Barcelo, Rembrandt e Dragon Crest come sostituti rispettivamente di Lucienne, Cezanne e Van Gogh per coprire varie fasce di mercato, dai notebook ultrasottili fino ai portatili gaming.

Barcelo dovrebbe avere un'architettura totalmente identica a Lucienne (di cui abbiamo parlato in questo articolo in relazione a Cezanne), così come il processo produttivo, quindi l'elemento di differenziazione tra i due dovrebbe essere la frequenza, che verosimilmente sarà leggermente più alta su Barcelo per effetto delle ottimizzazioni applicabili a un processo produttivo a 7 nanometri più maturo.

I veri cambiamenti li vedremo con Rembrandt U e H. Anche questa roadmap si allinea con le precedenti indiscrezioni dipingendoci della APU con core x86 basati su architettura Zen 3+ (non sappiamo al momento quali cambiamenti apporterà rispetto a Zen 3) e una GPU Navi 2, ossia basata su architettura RDNA 2. Con questo progetto AMD opererà quindi il primo grande passo avanti in termini grafici da molti anni a questa parte. Si vocifera che la GPU in questione avrà fino a 12 CU, ossia 768 stream processor.

Il tutto dovrebbe essere prodotto con il processo a 6 nanometri che, in base a precedenti dichiarazioni di TSMC, migliora la densità logica del 18% rispetto ai 7 nanometri, senza richiedere ai progettisti di apportare modifiche per adattare il progetto alla tecnologia produttiva. Questo potrebbe permettere ad AMD di ricavare più chip per wafer e quindi di migliorare la disponibilità dei prodotti finali. Le due APU, inoltre, dovrebbero supportare per la prima volta il PCI Express 4.0, la memoria LPDDR5/DDR5 e USB4.

Per chiudere ecco Dragon Crest, su cui però c'è un grande punto di domanda. Lo stesso utente che ha diffuso la roadmap afferma che il progetto Van Gogh sarebbe stato cancellato da AMD diversi mesi fa, quindi non uscirà quest'anno come previsto, lasciando dubbi anche sul destino di Dragon Crest. E dire che il mese scorso uno Youtuber parlava di Van Gogh come di un progetto in arrivo - vedremo chi ci avrà preso.

Qualora Dragon Crest dovesse vedere la luce, si dovrebbe trattare alla stregua di Lucienne / Barcelo di un update minore legato alle frequenze, con l'architettura Zen 2 affiancata a una GPU RDNA 2, il tutto realizzato a 7 nanometri.