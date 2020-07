Pentium e Celeron 'Gemini Lake', Intel ha fissato le date dell'addio

Intel ha annunciato il pensionamento della gamma di CPU "Gemini Lake", che ha debuttato nel 2017 e che lo scorso anno è stata soppiantata dalle proposte Gemini Lake Refresh. Si tratta di processori per notebook, mini PC e desktop AIO di fascia bassa, basati su architettura Goldmont Plus e realizzati a 14 nanometri, facenti parte delle serie Pentium Silver e Celeron.

Le soluzioni Gemini Lake offrono due o quattro core, senza Hyper-Threading e spaziano in termini di frequenze da 1,1 e 2,7 GHz (base - boost) in ambito notebook (serie N), mentre le soluzioni rivolte al comparto desktop (serie J) operano tra 1,5 e 2,8 GHz. Tutti i modelli hanno 4 MB di cache, grafica UHD 600/605, mentre il TDP è di 6W (notebook) oppure 10W (desktop).

Intel ha annunciato che non prenderà più ordini per i modelli Pentium dal 23 ottobre di quest'anno, con l'ultima spedizione fissata il 2 aprile 2021. Per quanto riguarda invece i Celeron, i tempi sono più dilatati, segno che c'è ancora una buona richiesta in alcune aree del mondo: ultimi ordini il 22 gennaio 2021 e consegne finali il 9 luglio dello stesso anno.

L'uscita di scena di Gemini Lake promuove le proposte "Refresh", che non propongono nulla di nuovo in termini di architettura e funzionalità, ma solo incrementi marginali di frequenza. Per quanto riguarda il dopo Goldmont Plus, Intel sta lavorando sul core Tremont a 10 nanometri, che dovrebbe secondo indiscrezioni dare vita a una gamma di soluzioni chiamata Jasper Lake.