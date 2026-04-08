Intel partner di Musk: ecco il ruolo concreto nella mega-fabbrica di chip Terafab

Intel ufficializza l'ingresso in Terafab, il progetto da 25 miliardi di Elon Musk con Tesla, SpaceX e xAI. La società di Santa Clara si occuperà di design, fabbricazione e packaging dei chip AI destinati a veicoli autonomi, robot umanoidi e data center spaziali

Intel ha ufficializzato il 7 aprile la propria adesione a Terafab, il progetto di chip AI da 2025 miliardi di dollari lanciato da Elon Musk a marzo con Tesla, SpaceX e xAI. La società di Santa Clara ha comunicato il proprio ingresso tramite un post su X, dichiarando che la sua capacità di "progettare, fabbricare e confezionare chip ad alte prestazioni su larga scala" accelererà l'obiettivo di Terafab di generare 1 terawatt all'anno di potenza di calcolo. Le azioni Intel hanno reagito con un rialzo di oltre il 2% nella seduta successiva all'annuncio.

Intel is proud to join the Terafab project with @SpaceX, @xAI, and @Tesla to help refactor silicon fab technology.



Our ability to design, fabricate, and package ultra-high-performance chips at scale will help accelerate Terafabs aim to produce 1 TW/year of compute to power pic.twitter.com/2vUmXn0YhH  Intel (@intel) April 7, 2026

L'accordo è maturato dopo un incontro tra il CEO di Intel Lip-Bu Tan ed Elon Musk, avvenuto nel campus dell'azienda il fine settimana precedente e documentato da una foto ufficiale pubblicata dall'azienda stessa. La partnership è rilevante non solo per Intel, ma soprattutto per la fattibilità concreta di Terafab: né Tesla né SpaceX hanno mai fabbricato un chip, e la costruzione di una fab di semiconduttori è tra i progetti infrastrutturali più complessi in assoluto. Musk aveva già sollevato il problema apertamente durante un earnings call: "Can someone else build these things? It's very hard to build things." La risposta, almeno per ora, è Intel.

Cos'è Terafab

Terafab è stata presentata da Musk il 21 marzo 2026 durante un evento all'ex centrale elettrica Seaholm Power Plant di Austin, Texas. Il progetto è una joint venture tra Tesla, SpaceX e xAI (quest'ultima acquisita da SpaceX in un accordo tutto azionario) e prevede la costruzione di un impianto di produzione verticalmente integrato presso il North Campus di Giga Texas per la fase prototipale, con la full-scale facility in una location ancora da definire. L'obiettivo dichiarato è consolidare ogni fase della produzione di semiconduttori sotto un unico tetto: design del chip, litografia, fabbricazione, produzione di memoria, packaging avanzato e testing. Una capacità che, secondo Tesla, non esiste attualmente in nessun altro impianto al mondo.

Il target tecnologico è il nodo a 2 nanometri, il processo più avanzato attualmente in entrata nella produzione commerciale. L'obiettivo di capacità di output iniziale è di 100.000 wafer al mese, con l'ambizione di lungo periodo di raggiungere 1 milione di wafer mensili. Musk ha sintetizzato la necessità con una formula diretta: "Tutti gli impianti di produzione sulla Terra producono solo circa il 2% di ciò di cui abbiamo bisogno. O costruiamo la Terafab, o non abbiamo i chip."

Due categorie di chip, e la scommessa spaziale

Terafab produrrà due linee di chip distinte. La prima comprende i chip di inferenza per veicoli Tesla e robot umanoidi Optimus, inclusa la prossima generazione AI5 e le successive. Va precisato che, prima ancora dell'annuncio di Terafab, Tesla aveva già spostato la produzione AI5 in volume a metà 2027, complice anche un ritardo di circa sei mesi accumulato da Samsung sul nodo a 2nm che impatta direttamente la roadmap del chip successivo, l'AI6. La small-batch production dell'AI5 è attesa comunque nel 2026. La seconda categoria riguarda i cosiddetti chip D3, progettati specificamente per i satelliti AI in orbita che SpaceX intende allestire come data center spaziali.

Proprio la componente spaziale è la più audace dell'intera visione: Musk ha dichiarato che l'80% della capacità di calcolo prodotta da Terafab sarà destinata ad applicazioni orbitali, contro un 20% per uso terrestre. La motivazione tecnica è che l'irradianza solare nello spazio è circa cinque volte superiore a quella sulla superficie terrestre, e che il raffreddamento nel vuoto rende la gestione termica più efficiente rispetto ai data center tradizionali. Conclusione di Musk: il computing orbitale potrebbe diventare economicamente competitivo con quello terrestre entro 23 anni.

Intel: il partner che mancava

Per Intel, la partnership si compie in un momento strategico critico. L'azienda sta cercando di imporsi come foundry per clienti terzi dopo anni di difficoltà nel trovare volumi sufficienti a rendere profittevoli i propri nodi avanzati. Intel ha lavorato, fin dall'insediamento del CEO Lip-Bu Tan, per avere i volumi necessari a portare clienti al tavolo, e un committente delle dimensioni di Terafab è esattamente il tipo di cliente di cui ha bisogno.

Il ruolo di Intel non si limita alla sola fabbricazione, e coprirà l'intera catena del valore dall'architettura al prodotto finito. La responsabilità operativa della costruzione e della gestione produttiva della fabbrica ricadrà su Intel stessa, di fatto stabilendo il fulcro del riposizionamento della società come pilastro dell'infrastruttura AI americana.

La questione non è banale: costruire una fab di chip richiede tipicamente diversi anni, investimenti superiori ai 20 miliardi di dollari, migliaia di macchine di precisione assoluta e una forza lavoro altamente specializzata che si forma nel corso di decenni. TSMC ha impiegato stabilimenti sei in Arizona per avvicinarsi al 2nm, con una spesa di 165 miliardi di dollari, e la produzione a quel nodo non è prevista prima del 2029. Intel, pur con le sue difficoltà recenti, è l'unico attore al di fuori di TSMC e Samsung in grado di avviare operativamente un percorso di questo tipo negli Stati Uniti, con la Casa Bianca, nel contesto della politica di reindustrializzazione del settore dei semiconduttori, osserva con interesse (anche diretto, vista la partecipazione al 10% proprio in Intel).