Intel, nel 2022 il ritorno nel settore HEDT con Sapphire Rapids?

È dal quarto trimestre 2019 con le soluzioni Core X 10000 "Cascade Lake" che Intel non rinnova la sua offerta HEDT, High End Desktop, lasciando campo libero ad AMD e ai suoi Ryzen Threadripper. D'altronde, già all'epoca l'offerta di Intel era deficitaria rispetto alle proposte della concorrenza e da allora AMD ha ulteriormente ampliato il gap con modelli fino a 64 core e 128 thread - in attesa della serie 5000 (Chagall?) basata su architettura Zen 3.

Il secondo trimestre del 2022 potrebbe però segnare il ritorno di Intel sulla scena HEDT con soluzioni derivate dal progetto server Sapphire Rapids. Una roadmap trapelata online indica il possibile arrivo di nuove proposte Core X sul fine di quel trimestre, quindi tra maggio e giugno, periodo che tra l'altro potrebbe segnare il debutto di Sapphire Rapids anche nel mondo server, visto che Intel ha rimandato la produzione al primo trimestre 2022 e le consegne proprio al secondo trimestre.

Dell'offerta Sapphire Rapids rivolta al mondo HEDT non si sa nulla, ma chiaramente si tratterà di CPU prodotte a 10 nanometri e, come indica la roadmap, compatibili con nuove piattaforme caratterizzate da un chipset chiamato W790 (in passato i chipset della gamma HEDT erano caratterizzati dalla lettera X come X299). Il fatto che il chipset s'inserisca nella serie 700 fa pensare che Sapphire Rapids HEDT potrebbe debuttare più o meno nello stesso periodo di Raptor Lake, successore delle CPU consumer Alder Lake attese entro la fine di quest'anno.

Le CPU Sapphire Rapids destinate al mondo server dovrebbero contare almeno 56 core basati su architettura Golden Cove ed essere compatibili con il socket LGA 4677. Non è da escludere che le proposte HEDT abbiano un minor numero di core e alloggino in un socket diverso, anche se a fronte della gamma di AMD ridurre ulteriormente i core rispetto al mondo server potrebbe rappresentare un problema per l'effettiva competitività.

Dando per scontato il supporto alle DDR5, altri aspetti da chiarire riguardano il supporto al PCI Express 5.0 e il controller di memoria a otto canali previsti per il mondo server. Per concludere, nelle scorse settimane è circolato anche il nome in codice Emerald Rapids per quanto concerne il mondo HEDT, ma al momento non è chiaro dove si collochi all'interno della roadmap di Intel.