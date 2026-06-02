Intel ha preso l'annuncio di NVIDIA RTX Spark con 'una sana dose di paranoia'

Intel considera RTX Spark di NVIDIA una minaccia credibile per il mercato degli AI PC, e per questo sta adottando un approccio che definisce di "sana paranoia". Intel pone l'accento sulle possibili criticità legate alla compatibilità di Windows on Arm e ai costi elevati della piattaforma.

L'annuncio della piattaforma RTX Spark di NVIDIA per il mercato dei PC non è passato inosservato a nessuno, e ovviamente nemmeno a Intel. Nish Neelalojanan, Senior Director of Product Management del Client Computing Group, ha commentato questa - attesa per i ben informati - evoluzione sulle pagine di Tom's Hardware USA.

Neelalojanan ha parlato descritto l'approccio di Intel davanti a RTX Spark come caratterizzato da una "sana dose di paranoia". Nessuna minimizzazione del potenziale della nuova proposta - in questo Intel in passato ha peccato più volte - ma un'onesta disamina della situazione.

"NVIDIA produce ottimi prodotti, vero? E sa come gestire il gaming, sa come gestire tutte queste diverse cose. Quindi prendiamo sempre tutto con una buona dose di paranoia, ma siamo anche molto, molto fiduciosi nei nostri prodotti", detto Neelalojanan.

"Quando una CPU Arm entra nel mercato, ci sono un sacco di problemi di compatibilità, DRM e retrocompatibilità, quindi, di conseguenza, siamo molto fiduciosi di avere il giusto mix di CPU e GPU per i clienti, sia per i giochi che per i carichi di lavoro di inferenza AI".

Le dichiarazioni arrivano in un contesto di mercato che negli ultimi anni ha visto Qualcomm aprire la strada ai PC Windows on Arm con la famiglia Snapdragon X. Tuttavia, l'entusiasmo iniziale sembra essersi progressivamente attenuato. Nel frattempo, sia Intel sia AMD sono riuscite a migliorare sensibilmente l'efficienza energetica delle proprie soluzioni x86, avvicinandosi ai livelli di autonomia tipicamente associati ai sistemi Arm senza dover ricorrere all'emulazione.

NVIDIA ha però un peso specifico diverso rispetto a Qualcomm. Oltre alla posizione dominante nel settore dell'intelligenza artificiale, l'azienda dispone di una forte influenza sull'ecosistema software. Un esempio è rappresentato dall'annuncio relativo allo sviluppo di versioni native Arm di Adobe Photoshop e Premiere Pro per RTX Spark.

Tutto questo avviene mentre Intel e NVIDIA collaborano in aree in cui gli interessi rimangono convergenti, in particolare nel mondo dei datacenter e delle infrastrutture AI. Non bisogna dimenticare che NVIDIA ha investito in Intel e prossimamente la casa di Santa Clara porterà sul mercato CPU con tecnologia NVIDIA integrata.

Ciononostante, oltre al tema dell'emulazione e della compatibilità software, Intel ritiene che vi sia un secondo possibile punto debole nella nuova piattaforma: il prezzo. NVIDIA non ha ancora comunicato nulla in proposito, ma l'utilizzo di grandi quantità di memoria e l'aumento dei prezzi dei componenti potrebbero portare le versioni più avanzate a collocarsi in una fascia premium da diverse migliaia di dollari. Intel contrappone a questa prospettiva la propria offerta destinata al segmento entry-level, citando soluzioni come Wildcat Lake, progettate anche per configurazioni economiche con quantitativi di memoria più contenuti.

Per il momento i punti di domanda sono più numerosi delle certezze: i primi sistemi RTX Spark arriveranno sul mercato nel corso dell'autunno e solo allora sarà possibile valutare concretamente le prestazioni e l'efficienza della proposta NVIDIA rispetto alle piattaforme concorrenti. NVIDIA ha però già una roadmap da qui al 2030 messa nero su bianco, quindi la sfida per il futuro dei PC AI si prospetta sempre più aperta e articolata, pronta a mettere ulteriore sale sulla coda dei protagonisti storici del settore.