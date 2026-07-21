Intel Foundry conquista Fortinet: il Security Processor 6 sarà realizzato con processo Intel 4

Intel e Fortinet hanno annunciato lo sviluppo del nuovo Security Processor 6 (SP6), ASIC destinato ai firewall FortiGate e prodotto con processo Intel 4. L'accordo rappresenta il primo utilizzo pubblico della tecnologia da parte di un cliente esterno e rafforza la strategia di Intel Foundry nel mercato dei semiconduttori custom.

Intel ha annunciato una nuova collaborazione strategica con Fortinet per lo sviluppo del Fortinet Security Processor 6 (SP6), il prossimo ASIC proprietario destinato alla famiglia di firewall FortiGate.

L'intesa segna un passaggio significativo anche per Intel Foundry: Fortinet diventa infatti il primo cliente esterno ufficialmente annunciato che utilizzerà il processo produttivo Intel 4, nodo litografico con tecnologia EUV finora impiegato esclusivamente per prodotti interni alla casa di Santa Clara.

L'accordo amplia una collaborazione già esistente tra le due società e combina le competenze di Fortinet nella progettazione di processori dedicati alla sicurezza informatica con le capacità di Intel nella progettazione di semiconduttori, nel packaging avanzato e nella produzione. Secondo quanto comunicato, l'obiettivo è accelerare lo sviluppo del nuovo SP6, migliorando al tempo stesso la resilienza e la diversificazione della supply chain globale.

Pur senza entrare nei dettagli tecnici del progetto, Intel ha indicato che il nuovo processore sfrutterà la propria esperienza nella progettazione di semiconduttori disaggregati e nelle tecnologie di packaging avanzato, soluzioni pensate sia per applicazioni abilitate dall'intelligenza artificiale sia per dispositivi dove il contenimento dei costi rappresenta un fattore determinante. Queste indicazioni lasciano ipotizzare un'architettura basata su chiplet, in contrasto con l'attuale SP5, un SoC monolitico a 7 nanometri basato su architettura Arm introdotto da Fortinet nel 2023 per i firewall FortiGate di fascia entry-level e mainstream.

Le aziende non hanno comunicato una tempistica per l'avvio della produzione del Security Processor 6 né dettagli sulle specifiche finali del chip.

Il processo Intel 4 rappresenta la prima tecnologia produttiva dell'azienda ad aver introdotto la litografia EUV. La produzione in volumi è iniziata nel settembre 2023 presso la Fab 34 in Irlanda, dove vengono realizzati i compute tile dei processori Core Ultra basati su Meteor Lake. Sebbene Intel 4 non fosse stato incluso tra i processi produttivi commercializzati per i clienti esterni, l'azienda ha precisato che il supporto ad ASIC custom per il networking rientrava già nella roadmap prevista per questa tecnologia.

Per Intel, l'annuncio rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di rilancio della propria attività di fonderia guidata dall'amministratore delegato Lip-Bu Tan. L'azienda è infatti alla ricerca di clienti in grado di giustificare gli ingenti investimenti effettuati negli impianti produttivi negli Stati Uniti e in altre aree del mondo. Sebbene i processi più avanzati destinati al mercato foundry siano oggi 18A e il futuro 14A, Intel 4 continua a rappresentare una soluzione competitiva per ASIC destinati a networking e infrastrutture.

Negli ultimi anni Intel ha annunciato diverse collaborazioni nel settore dei chip custom. Microsoft ha comunicato nel 2024 l'intenzione di utilizzare il processo 18A per un processore dedicato all'intelligenza artificiale, mentre Amazon ha indicato Intel come partner per un chip AI proprietario. Più recentemente l'azienda ha reso noto di collaborare con Google allo sviluppo di un'infrastructure processing unit (IPU), oltre a fornire supporto a Tesla e SpaceX per il progetto produttivo Terafab. Rimane invece priva di conferma ufficiale la dichiarazione del presidente statunitense Donald Trump secondo cui Apple – ma anche NVIDIA - avrebbe scelto Intel per produrre chip negli Stati Uniti.

Dal punto di vista commerciale, Fortinet non rappresenta un cliente con i volumi dei grandi hyperscaler, ma occupa una posizione di rilievo nel settore della sicurezza informatica. Secondo IDC, l'azienda deteneva circa il 48% delle spedizioni mondiali di appliance firewall all'inizio del 2023 e da oltre vent'anni investe nello sviluppo di ASIC proprietari come elemento distintivo della propria offerta. La società ha inoltre ribadito nei recenti risultati finanziari l'intenzione di continuare a investire nella propria strategia basata su processori dedicati.