Intel Core i9-12900K spinto a 6,8 GHz, Alder Lake promette bene in overclock

Il Core i9-12900K, con i suoi 16 core formati da 8 P-core Golden Cove e altrettanti E-core Gracemont, ha già fatto segnare alcuni record del mondo nei vari benchmark utilizzati nelle competizioni su HWBot.

Allen "Splave" Golibersuch, overclocker di grande fama, è riuscito a spingere il nuovo processore di di Intel all'impressionante frequenza di 6,8 GHz con l'ausilio un tolotto Reaktor 3.0 progettato da Pascal "3urner" Börner, altro noto overclocker, per raffreddare il chip ad azoto liquido (LN2); il monitoraggio delle temperature è stato svolto tramite un termometro Elborlabs KTH. La frequenza in oggetto è stata ottenuta overcloccando i P-core Golden Cove, mentre gli E-core Gracemont sono stati spinti a 5,3 GHz.

Il processore è stato montato su una ASRock Z690 Aqua OC, gemella quasi identica della Z690 Aqua da cui differisce per la presenza di 2 soli slot DIMM per le memorie DDR5; proprio per quanto riguarda le RAM, sono state utilizzate delle Essencore Klevv da 4800 MT/s overcloccate a DDR5-6200 CL34. Il tutto è stato alimentato da un alimentatore EVGA SuperNOVA da 1600W.

I record stabiliti dal 12900K spinto in overclock interessano XTU 2.0, Geekbench 4 e Geekbench 5: nel primo caso, il punteggio registrato è di 12765 punti, che superano i 6113 punti ottenuti dall'i9-11900K a 5,7 GHz, ma non solo: è un punteggio nettamente superiore ai 5862 punti registrati dall'i9-10900K a 5,41 GHz, ai 6904 punti ottenuti da un i9-9960X (16 core su piattaforma X299) a 4,5 GHz e si avvicina incredibilmente ai 13777 punti fatti segnare dallo Xeon W-3175X, CPU monolitica a 28 core spinto a 4,7 GHz.

Con Geekbench 4 gli score ottenuti in single core e multi-core sono rispettivamente di 11669 e 93232 punti, valori che valgono il primo posto in classifica tra tutti i processori nel single core e che distaccano enormemente il Ryzen 9 5950X nel test multi-core. Il punteggio ottenuto batte il precedente record del mondo in single-core detenuto da un i9-11900KF a 7 GHz con uno score di 11122 punti, e quello a 16 core, stabilito da un AMD Ryzen 9 5950X a 5,95 GHz, con un punteggio di 88527; si tratta di un miglioramento del 5% in entrambi i casi.

Con Geekbench 5, invece, il 12900K ha ottenuto un punteggio di 2740 punti in single-core e di 26649 punti in multi-core (16-core) battendo i precedenti detentori dei record, il Core i9-11900KF che aveva fatto segnare in precedenza un punteggio 1T di 2309 punti e il Ryzen 9 5950X a 5,2 GHz che invece occupava il primo posto nel benchmark nella categoria a 16 core, con uno score di 20929 punti.

Un incremento, in questo caso, del 18% in single-core e del 27% in multi-core rispetto ai record precedenti che evidenziano l'ottimizzazione di Geekbench per le piattaforme ad architettura mista come quelle degli smartphone e dei nuovi chip M1 di Apple. Rispetto al precedente top di gamma di Intel, il Core i9-11900K, il nuovo processore a 16 core fa segnare quasi un raddoppio, visto lo score massimo di 13708 ottenuto dalla precedente generazione.

Sempre in tema di overclock, segnaliamo un video di Der8auer, disponibile soltanto in lingua tedesca al momento, in cui il noto overclocker ha mostrato un Engineering Sample (ES) del Core i9-12900K deliddato, mettendo a confronto il die del processore Alder Lake con quelli dei processori Core i9-10900K e 11900K, evidenziando le differenti dimensioni del die e lo spessore dell'IHS, cosa peraltro dichiarata da Intel e riportata nel nostro articolo.

Il nuovo die presenta infatti dimensioni di 20,4 x 10,2 millimetri per un totale di 208 mm2, mentre i precedenti processori presentano dimensioni di 206 e 281 mm2 rispettivamente per la decima ed undicesima generazione.

La rimozione dell'IHS è stata effettuata dapprima riscaldando il processore a circa 170 °C, e in seguito usando un Delid-Die-Mate appositamente progettato per i nuovi processori su socket LGA 1700, avendo particolare cura a non danneggiare nessuno dei componenti SMD (Surface Mounted Device). Il nuovo 12900K presenta un'altezza del die di soli 0,46 millimetri, contro i 0,56 mm dell'11900K e i 0,58 mm del 10900K.