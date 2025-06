Intel, a decidere vita e morte dei futuri chip sarà un parametro ben preciso: ecco quale

Intel ha annunciato una decisa svolta strategica che punta a riportare la redditività al centro della propria attività. Sotto la guida del nuovo CEO Lip-Bu Tan, la casa di Santa Clara ha varato una nuova politica rigorosa, figlia dei tempi difficili in cui si trova: nessun nuovo progetto sarà approvato se non promette almeno un margine lordo del 50%. A confermarlo è stata Michelle Johnston Holthaus, CEO di Intel Products, nel corso della Bank of America Global Technology Conference.

"Ora è così: se un prodotto non promette un margine lordo del 50% o superiore, semplicemente non va avanti. Non gli vengono assegnati ingegneri", ha dichiarato Johnston Holthaus.

La dirigente ha chiarito che non si tratta di una media attesa su tutta l'azienda, ma di un obiettivo minimo per lo sviluppo di nuovi prodotti, incluso il prossimo portfolio di CPU come Panther Lake e Nova Lake. In quest'ottica, progetti privi di sostenibilità economica non riceveranno risorse o personale dedicato.

Questo approccio, definito "rigoroso", arriva dopo anni difficili per Intel, segnati da un calo delle quote di mercato nei settori dell'intelligenza artificiale, dei data center e dei processori consumer, nonché da una progressiva erosione dei margini. Il margine lordo di Intel nel primo trimestre 2025 si è attestato al 36,9% (valore GAAP), ben lontano dal 60% che manteneva stabilmente prima della pandemia.

Tan, determinato a rilanciare l'azienda, ha avviato un processo di razionalizzazione che comprende la revisione di partnership poco profittevoli e un nuovo ciclo di licenziamenti volto a riportare Intel a essere un'azienda centrata sull'ingegneria e sull'innovazione, con investimenti mirati per attrarre e trattenere i migliori talenti.

Sul fronte tecnologico, Intel ha confermato la volontà di proseguire con una strategia di produzione duale: la prossima generazione di chip Nova Lake sarà realizzata sia con il supporto di TSMC sia con Intel Foundry, con l'obiettivo di ottimizzare performance e competitività.