Il chiplet GaN più sottile al mondo l'ha fatto Intel: 19 micrometri su wafer da 300 mm

Intel Foundry ha presentato un chiplet GaN ultra-sottile da 19 μm su wafer da 300 mm con integrazione monolitica della logica digitale. La soluzione combina transistor GaN e silicio nello stesso die, migliorando efficienza, densità e prestazioni.

Intel Foundry ha realizzato un chiplet basato su nitruro di gallio (GaN) che punta a superare alcuni dei limiti strutturali del silicio nelle applicazioni ad alta potenza e frequenza. Gli ingegneri della casa di Santa Clara hanno confezionato un chiplet con substrato ridotto a soli 19 micrometri, ottenuto da wafer GaN-on-silicon da 300 mm, e dotato di circuiti digitali integrati direttamente sullo stesso die.

Il lavoro è stato presentato all'IEEE International Electron Devices Meeting 2025 e rappresenta un'evoluzione rilevante nell'ambito delle architetture chiplet, dove la separazione tra componenti di potenza e logica digitale ha finora imposto compromessi in termini di efficienza e complessità progettuale.

Uno degli elementi più distintivi della ricerca è l'integrazione di transistor GaN per la gestione della potenza con transistor PMOS in silicio dedicati alla logica digitale. Questo approccio elimina la necessità di chiplet separati per il controllo, riducendo le perdite energetiche dovute all'interconnessione tra componenti distinti.

Il processo sfrutta tecniche di layer transfer per posizionare il silicio direttamente sul wafer GaN, consentendo la realizzazione di circuiti logici completi - inverter, NAND, flip-flop e oscillatori ad anello - con tempi di commutazione nell'ordine di 33 picosecondi e uniformità su tutta la superficie da 300 mm.

La riduzione dello spessore a 19 μm è stata ottenuta con una tecnica chiamata "stealth dicing before grinding" (SDBG), che utilizza incisioni laser interne seguite da assottigliamento meccanico. Il risultato è un chiplet estremamente sottile senza compromettere l'integrità delle strutture attive.

Le misurazioni elettriche indicano prestazioni elevate: transistor con gate da 30 nm sono in grado di gestire tensioni fino a 78 V, mantenendo basse perdite e supportando frequenze operative superiori a 300 GHz, valori compatibili con applicazioni RF avanzate.

Il nitruro di gallio è un semiconduttore a larga banda proibita, caratterizzato da maggiore efficienza nella gestione di alte tensioni, velocità di commutazione superiori e minori perdite energetiche rispetto al silicio. Inoltre, la capacità di operare a temperature più elevate lo rende adatto a scenari dove la dissipazione termica rappresenta un vincolo critico.

L'adozione di wafer da 300 mm compatibili con le infrastrutture esistenti rappresenta un ulteriore elemento strategico, in quanto consente una potenziale scalabilità industriale senza richiedere investimenti radicali in nuove linee produttive.

Le applicazioni previste spaziano dai datacenter alle infrastrutture di telecomunicazione. Nei sistemi server, chiplet GaN di questo tipo possono migliorare l'efficienza dei regolatori di tensione, avvicinandoli fisicamente ai processori e riducendo le perdite resistive.

Nel settore wireless, le prestazioni ad alta frequenza - oltre i 200 GHz - rendono questa tecnologia particolarmente interessante per frontend RF destinati a reti 5G evolute e future implementazioni 6G, oltre che per radar, comunicazioni satellitari e fotonica.

Intel ha sottoposto i dispositivi a test standard di affidabilità, tra cui TDDB, pBTI, HTRB e HCI, ottenendo risultati coerenti con i requisiti per un utilizzo reale. Questo aspetto è cruciale per il passaggio da dimostrazione di laboratorio a prodotto industriale.