I chip si progettano prima nel mondo virtuale: STMicroelectronics investe in un nuovo centro in Italia

STMicroelectronics realizzerà a Castelletto, in Lombardia, un nuovo centro R&D dedicato ai Digital Twin. Il progetto combina modellazione fisica, simulazione, dati e intelligenza artificiale per anticipare problemi e ridurre i cicli di sviluppo dei semiconduttori. La struttura coinvolgerà fino a 250 persone e sarà sviluppata in due fasi fino ai prossimi anni.

STMicroelectronics realizzerà un nuovo centro di ricerca e sviluppo dedicato ai Digital Twin, che sorgerà presso lo stabilimento di Castelletto, in Lombardia, a ovest di Milano. L'obiettivo è cambiare il modo in cui vengono sviluppate e validate nuove tecnologie per semiconduttori, aumentando l'utilizzo di simulazioni, modelli fisici, dati e intelligenza artificiale prima di arrivare alla fase di validazione sul silicio.

Il progetto punta in particolare a ridurre i tempi necessari allo sviluppo delle tecnologie, accelerare il time-to-market, aumentare la probabilità di successo al primo tentativo, migliorare la produttività degli ingegneri e contenere i costi di sviluppo. Un ulteriore obiettivo è arrivare alla validazione fisica con un livello di confidenza maggiore rispetto agli attuali processi.

Oggi una parte significativa dell'apprendimento durante lo sviluppo dipende ancora dal silicio fisico. Le differenze tra i modelli e i risultati delle misurazioni, così come la scoperta tardiva di problemi legati ad affidabilità, layout o interazioni tra i diversi processi, possono richiedere ulteriori cicli di sviluppo. La strategia di ST mira quindi a spostare parte di questo processo dalla sperimentazione fisica alla previsione digitale.

Il Digital Twin non sarà limitato a una semplice replica virtuale di un componente. ST lo descrive come una rappresentazione digitale in continua evoluzione delle interazioni tra processi produttivi, dispositivi e progettazione dei semiconduttori. I modelli verranno calibrati attraverso i dati provenienti dagli esperimenti fisici e dalla caratterizzazione del silicio. Ogni nuovo esperimento potrà quindi contribuire a migliorare i modelli utilizzati negli sviluppi successivi, rendendo il processo progressivamente più accurato e predittivo.

L'approccio interesserà diverse fasi dell'attività di R&D: sviluppo delle tecnologie, modellazione dei processi e dei dispositivi, layout e design, affidabilità, qualificazione e test. La sperimentazione fisica non verrà eliminata: il silicio continuerà a essere indispensabile per la validazione.

La scelta di Castelletto è legata alle competenze già presenti nel sito e alla sua vicinanza al polo strategico di produzione e ricerca di Agrate. Il centro opera da oltre 40 anni nell'ambito della ricerca sui semiconduttori e si è progressivamente specializzato in MEMS, smart power e tecnologie BCD, circuiti integrati per il settore automotive e industriale, packaging avanzato e integrazione di sistemi.

Il progetto sarà articolato in due fasi. La prima arriverà fino alla fine del 2027 e sarà dedicata alla preparazione delle infrastrutture e alla realizzazione dei primi proof of concept. Seguirà una seconda fase della durata prevista di 3-5 anni, durante la quale il nuovo modello ingegneristico verrà completato e progressivamente implementato nell'ambiente di ricerca e sviluppo di ST.

A regime, il centro dovrebbe arrivare a coinvolgere fino a 250 persone all'interno della struttura R&D di ST. A queste si aggiungeranno competenze esterne e investimenti destinati a infrastrutture digitali, software, laboratori e apparecchiature.

ST ha già avviato diversi proof of concept che rappresentano i primi elementi concreti dell'approccio. Tra questi figurano un Digital Twin per un accelerometro MEMS, sistemi di rilevamento multivariato delle anomalie, applicazioni di intelligenza artificiale per la silicon photonics sviluppate con il Politecnico di Milano, oltre a sistemi di simulazione integrata virtuale e automazione dei test.