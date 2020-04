Huawei diversifica la produzione di chip puntando sulla cinese SMIC

La contrapposizione commerciale tra Stati Uniti e Cina si gioca anche sul mondo dei semiconduttori, e sulla capacità delle aziende cinesi di procedere con la produzione di propri chip destinati all'utilizzo in vari prodotti del settore dell'ICT e del mondo dell'elettronica di consumo.

Sono ben note le difficoltà che da circa 1 anno a questa parte sta incontrando la cinese Huawei, ostacolata dal governo USA per considerazioni legate alla sicurezza nazionale che sarebbe messa in pericolo da prodotti e infrastrutture di rete sviluppate da Huawei e vendute dappertutto a livello globale.

Gli Stati Uniti non vorrebbero, più in generale, che tecnologie sviluppate da aziende americane venissero in qualche modo utilizzate in prodotti Huawei, sia integrate in essi sia utilizzate per la loro costruzione. Da questo nasce l'implicazione di TSMC, principale produttore di semiconduttori per clienti di terze parti al quale Huawei ha delegato la produzione di molti dei propri chip sviluppati dalla propria divisione interna HiSilicon.

Stando a quanto anticipato da Digitimes, HiSilicon sarebbe pronta a spostare parte della produzione dei propri chip lontano da TSMC favorendo la cinese SMIC. Quest'ultima avrbebe ricevuto infatti ordini per la produzione di chip HiSilicon con tecnologia produttiva a 14 nanometri, giunta ad un punto di sviluppo tale da permettere di produrre in volumi adeguati e con rese elevate questi chip.

HiSilicon avrebbe dato ordine a SMIC di produrre il chip Kirin 710A, una versione del modello Kirin 710 utilizzato in numerosi prodotti di fascia media, sfruttando la tecnologia produttiva a 14 nanometri di tipo FinFET implementata da SMIC. Il chip Kirin 710 viene al momento costruito da TSMC con tecnologia a 12 nanometri FinFET, pertanto per il chip Kirin 710A HiSilicon necessita di sviluppare un design specifico che possa venir processato da SMIC all'interno delle proprie fabbriche produttive.

SMIC intende rendere disponibile tecnologia produttiva a 7 nanometri per la fine del 2020, passaggio che le permetterebbe di essere maggiormente competitiva rispetto a TSMC nella produzione di chip di ultima generazione. Quest'ultima passerà presumibilmente nel corso della seconda metà del 2020 alla tecnologia a 5 nanometri, mantenendo sempre un vantaggio tecnologico: questo però non dovrebbe ostacolare eccessivamente la produzione in volumi di varie tipologie di chip da parte di SMIC. Del resto le tecnologie produttive più sofisticate non sono quelle adottate dalla maggior parte dei prodotti, in virtù della loro complessità e dei costi legati alla loro adozione.

Il passaggio della produzione di alcuni chip a SMIC potrebbe quindi rendere HiSilicon, e di conseguenza Huawei, meno dipendente da aziende che potrebbero subire le decisioni prese dal governo nord americano in tema di commercio. I passaggi attuali sono ovviamente solo preliminari in quanto lo shift completo della produzione di semiconduttori sviluppati da HiSilicon richiederebbe una capacità produttiva e tecnologica da parte di SMIC che al momento non possiede e che presumibilmente non raggiungerà quella di TSMC nel medio periodo. Ma tutto questo è un passaggio necessario per rendere le aziende cinesi sempre più indipendenti nella produzione della propria tecnologia.