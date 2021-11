Gigabyte, un tool per far girare i giochi con DRM problematico sui sistemi Intel Alder Lake

Gigabyte ha reso disponibile Gigabyte DRM Fix Tool, un piccolo strumento che permette ai freschi possessori di schede madri Z690 e processori Intel Core di dodicesima generazione di giocare senza pensieri a quei titoli il cui DRM non riconosce al meglio la nuovissima architettura ibrida dei processori Alder Lake.

Come dichiarato dalla stessa Intel, alcuni DRM non gestiscono adeguatamente la doppia architettura dei nuovi processori: gli E-core, infatti, vengono visti come un altro sistema e di conseguenza il gioco (qui la lista in aggiornamento di quelli problematici) va in crash o non si avvia. Intel diffuso un workaround per aggirare il problema, ma è un po' machiavellico, di conseguenza Gigabyte ha pensato di creare un tool rapido per i possessori delle sue schede madri in grado, da Windows, di attivare (unpark) o mettere in standby (park) gli E-core alla bisogna.

Gigabyte DRM Fix Tool richiede l'ultima versione del BIOS e permette di vedere al volo lo stato degli E-core, senza richiedere installazioni complicate o passaggi ulteriori. Il tool è scaricabile da questo indirizzo.

Il sistema proposto da Intel è senz'altro meno alla portata dei neofiti: richiede di abilitare la "Legacy Game Compatibility Mode" nel BIOS e, prima di avviare il gioco problematico, di premere il tasto Bloc Scorr / Scroll Lock sulla tastiera per abilitarlo. Così facendo, gli E-core vengono messi in standby. Alla fine della partita è necessario premere di nuovo il tasto Bloc Scorr / Scroll Lock per disattivare la modalità e ripristinare il funzionamento degli E-core.