Game On AMD, il bundle che offre sconti e videogiochi in omaggio

AMD ha lanciato da oggi una nuova promozione che consente di acquistare ad un prezzo scontato le sue più recenti proposte in ambito CPU e GPU. Fino al 1° luglio 2023 sarà possibile acquistare schede video selezionate delle gamme Radeon RX 6000 e RX 7000 e processori Ryzen serie 7000 a prezzi più convenienti, ma non solo. In omaggio ci sono anche due grandi titoli.

Gli sconti saranno accessibili presso tutti i rivenditori, fisici e online, che aderiscono alla campagna. Inoltre, la gamma Ryzen include anche alcuni dei nuovi modelli con 3D V-Cache, come il Ryzen 9 7900X3D. Se, però, lo sconto sul prezzo di listino non dovesse bastarvi, AMD ha esteso il Gaming Bundle che prevede una copia omaggio di Star Wars Jedi: Survivor.

Chi deciderà di acquistare uno dei processori Ryzen inclusi nella promozione entro il 30 giugno, infatti, riceverà in omaggio un codice per l'accesso completo al titolo di Electronic Arts. Il gioco è il seguito diretto di Jedi: Fallen Order e segue le vicende di Cal Kestis in seguito all'ascesa dell'Impero Galattico.

Un ulteriore Game Bundle è stato introdotto per gli acquirenti delle schede video Radeon. Fino al 1° luglio, chi acquisterà una delle schede video selezionate riceverà il nuovissimo Resident Evil 4, remake del famoso survival horror rilasciato ormai nel lontano 2005.

Laddove il primo verrà proposto ai soli utenti desktop, quest'ultimo è disponibile anche nel caso delle schede video mobile. Ciò significa che chi decide di acquistare un laptop con una delle GPU Radeon selezionate, sempre da un rivenditore aderente alla campagna, avrà diritto a ricevere una copia del gioco Capcom.

Naturalmente, nel caso di acquisto sia di una CPU che di una GPU idonei sarà possibile ricevere entrambi i giochi. Per maggiori informazioni vi rimandiamo direttamente alla pagina ufficiale della promozione dalla quale è possibile consultare tutti i rivenditori, italiani ed europei, aderenti all'iniziativa e le istruzioni per riscattare i propri codici.