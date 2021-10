Fallito il tentativo di Intel di acquisire SiFive e i suoi core RISC-V (almeno per ora)

Sarebbero finite con un "nulla di fatto" le trattative di Intel per acquisire SiFive, progettista di core RISC-V. Questa estate erano filtrate voci su una possibile acquisizione da parte della casa di Santa Clara per 2 miliardi di dollari a cui non vi era stato un seguito, se non un accordo di collaborazione tra le due aziende.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, la trattativa non era però inventata, era reale e nonostante si sia arenata, potrebbe riprendere in futuro: SiFive avrebbe infatti lasciato la porta aperta a futuri colloqui con Intel e altre società, senza escludere un'altra opzione, ossia una IPO per rastrellare il denaro necessario a una futura espansione.

In base a quanto riportato, Intel e SiFive avrebbero trovato difficoltà a stabilire da una parte i termini finanziari dell'intesa, dall'altra a definire come Intel avrebbe integrato la tecnologia di SiFive nella propria roadmap. Le due aziende non hanno ovviamente commentato, anche se un portavoce di SiFive ha definito Intel un partner importante. "Una parte fondamentale della nostra strategia è collaborare con gli innovatori tecnologici e Intel continua ad essere un nostro prezioso partner", ha affermato il portavoce.

Intel, già investitore in SiFive tramite Intel Capital, potrebbe avere più di una motivazione per acquisire la piccola ma "rumorosa" realtà: la prima è acquisire competenza su RISC-V, qualora l'azienda volesse adottare questa ISA al posto del tradizionale x86 in alcuni settori di mercato (o semplicemente per allargare il proprio raggio d'azione), mentre la seconda è quella di avvicinarsi al mondo RISC-V e attirare clienti per le sue Fab, nell'ambito della strategia IDM 2.0 che prevede l'apertura delle proprie linee di produzione ad altre realtà e a qualsiasi architettura.

Sullo sfondo vi è poi la possibile acquisizione di arm da parte di NVIDIA che ha agitato tutta l'industria hi-tech. I timori di un cambio di politica da parte di arm sul fronte delle licenze, nonché i vantaggi che NVIDIA potrebbe ottenere dall'acquisizione, stanno portando molte aziende a interessarsi a RISC-V come alternativa qualora lo status quo dovesse mutare.

Insomma, il ronzio attorno a SiFive è comprensibile per diverse ragioni, ma per ora l'azienda ballerà ancora da sola, almeno per un po'. L'obiettivo di SiFive è quello di raddoppiare il proprio team di ingegneri da 200 a 400 unità, ed ecco perché non chiude le porte a futuri sviluppi in grado di darle la liquidità necessaria per crescere, che si tratti di un'acquisizione o della quotazione in borsa.