CPU Alder Lake e DRM dei giochi: la lista dei titoli problematici e una scappatoia

Parlandoci dei nuovi processori Core di dodicesima generazione prima del debutto (qui la recensione), Intel ci confermò le indiscrezioni della vigilia sull'esistenza di un'incompatibilità tra il DRM di alcuni giochi e la nuova architettura ibrida. L'azienda ci spiegò che Denuvo aveva già risolto il problema e stava rilasciando un aggiornamento per i titoli coinvolti. "Durante i test", disse Intel, "sono emersi 91 giochi problematici, e a oggi rimangono 32 giochi da sistemare".

Quali sono questi giochi e c'è una soluzione temporanea in attesa dei correttivi? Due note sul sito di Intel pubblicate nelle scorse ore ci danno maggiori informazioni in merito. Partiamo dal workaround, ossia dalla "scappatoia" in caso di problemi. Se un gioco va in crash o non si carica perché il DRM non riconosce correttamente le nuove CPU (in pratica vede gli E-core come un altro sistema) potete abilitare una cosiddetta "Legacy Game Compatibility Mode" per mettere "dinamicamente gli E-core in standby quando si gioca". Non è chiaro al momento l'impatto prestazionale di questa operazione.

Per abilitare questa modalità dovete entrare nel BIOS, impostare su ON la voce "Legacy Game Compatibility Mode", salvare e uscire dal BIOS e avviare il sistema operativo (Windows 10 o 11). Dopodiché dovete premere il tasto Bloc Scorr o Scroll Lock, abilitandolo (di solito sulla tastiera si accende una luce di segnalazione), e avviare il gioco. Una volta finita la partita, premete di nuovo il tasto Bloc Scorr o Scroll Lock per disattivarlo.

Un po' machiavellico, ma per ora queste sono le istruzioni. Secondo Intel, a metà novembre arriverà una patch per Windows 11 che dovrebbe sistemare il problema del DRM con diversi titoli della seguente lista (in grassetto quelli che saranno patchati per primi, mentre per gli altri servirà un po' più di tempo):

Anthem

Bravely Default 2

Fishing Sim World

Football Manager 2019

Football Manager Touch 2019

Football Manager 2020

Football Manager Touch 2020

Legend of Mana

Mortal Kombat 11

Tony Hawks Pro Skater 1 and 2

Warhammer I

Assassin's Creed: Valhalla

Far Cry Primal

Fernbus Simulator

For Honor

Lost in Random

Madden 22

Maneater

Need for Speed – Hot Pursuit Remastered

Sea of Solitude

Star Wars Jedi Fallen Order

Tourist Bus Simulator

Se giocate su Windows 10, oltre alla lista qui sopra, anche i giochi di seguito dovrebbero manifestare problemi secondo Intel:

Ace Combat 7

Assassins Creed Odyssey

Assassins Creed Origins

Code Vein

eFootball 2021

F1 2019

Far Cry New Dawn

FIFA 19

FIFA 20

Football Manager 2021

Football Manager Touch 2021

Ghost Recon Breakpoint

Ghost Recon Wildlands

Immortals Fenyx Rising

Just Cause 4

Life is Strange 2

Madden 21

Monopoly Plus

Need For Speed Heat

Scott Pilgrim vs The World

Shadow of the Tomb Raider

Shinobi Striker

Soulcalibur VI

Starlink

Team Sonic Racing

Total War Saga - Three Kingdoms

Train Sim World

Train Sim World 2

Wolfenstein Youngblood

Intel afferma che, anche nel caso di questa seconda lista, è possibile usare il "workaround" dello Scroll Lock oppure si può passare a Windows 11. "Stiamo lavorando con gli sviluppatori per offrire una patch", conclude la nota sul sito dell'azienda.