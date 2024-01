Corea del Sud, investimenti mostruosi nei semiconduttori: 471 miliardi di dollari nei prossimi 23 anni

Un enorme cluster dedicato alla produzione di semiconduttori nascerà nel sud della provincia di Gyeonggi, in Corea del Sud, con un investimento totale di 471,4 miliardi di dollari che creerà 3 milioni di posti di lavoro complessivi tra costruzione, assunzioni e indotto.

Il presidente sudcoreano, Yoon Suk Yeol, ha parlato del mega investimento (come riportato dal Korea Herald e dal Korea JoongAng Daily), destinato a raddoppiare il numero di impianti per la produzione di chip nella provincia meridionale di Gyeonggi.

Oggi sono già attivi 19 impianti produttivi e due centri di ricerca, ma altre tre Fab e due centri di ricerca dovrebbero aprire i battenti entro il 2027. Ulteriori 13 impianti produttivi e tre centri di ricerca verranno aggiunti al cluster entro il 2047.

L'obiettivo è quello di creare un mega polo produttivo in cui realizzare chip di memoria, semiconduttori per conto terzi e svolgere ricerca avanzata che coinvolga le principali città a sud di Seoul tra cui Hwaseong, Giheung, Pyeongtaek, Anseong, Yongin, Icheon, Suwon e Pangyo.

"Prevediamo un investimento di 622 trilioni di won nel cluster dei chip e 3 milioni di posti di lavoro di alta qualità nei prossimi 20 anni", ha detto Yoon ai partecipanti a un dibattito pubblico. "Nei prossimi cinque anni, a partire da quest'anno, verranno spesi 158mila miliardi di won (ovvero quasi 120 miliardi di dollari, ndr) e creati complessivamente 950mila nuovi posti di lavoro".

Il piano comprende investimenti da parte delle principali realtà sudcoreane: Samsung si è assunta l'impegno di investire 360 trilioni di won per creare un impianto per la produzione per conto terzi a Yongin, oltre a 120 trilioni di won per aggiungere linee per la realizzazione chip di memoria e chip per conto terzi a Pyeongtaek. Anche SK hynix prevede di investire 122 trilioni di won per creare un nuovo stabilimento di chip di memoria a Yongin. Samsung e SK hynix vendono oltre il 60% dei chip di memoria del mondo.

Il governo ritiene che il cluster produttivo occuperà una superficie complessiva di 21 milioni di metri quadrati, con una capacità installata di produzione di semiconduttori che raggiungerà i 7,7 milioni di wafer da 200 millimetri al mese a partire dal 2030.

Alimentare una rete produttiva così estesa ed energivora richiederà investimenti in impianti ad hoc, tra cui centrali nucleari per garantire una fornitura stabile di elettricità. "Abbiamo bisogno di un reattore nucleare da 1,3 gigawatt per far funzionare una fabbrica produttiva, perché una singola linea consuma più elettricità di città come Daejeon o Gwangju. E ci sono voluti più di 10 anni per creare l'infrastruttura elettrica per gestire il Giheung Campus di Samsung, che ha sette linee di produzione", ha affermato il presidente Yoon.

Con il nuovo cluster, il Paese mira a raggiungere il 10% del mercato globale dei semiconduttori e a migliorare la sua autosufficienza nella catena di approvvigionamento dei materiali chiave portandola - entro il 2030 - dall'attuale 30% al 50%.

Oltre agli investimenti economici, il ministro della Scienza Lee Jong-ho e il ministro dell'Industria Ahn Duk-geun hanno manifestato l'intenzione di creare un cluster per la progettazione di chip nel polo tecnologico Pangyo, nonché formare oltre 150.000 ingegneri nel campo dei semiconduttori da qui al 2031 per affrontare preventivamente la carenza di manodopera nel settore.