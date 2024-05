Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K e Core Ultra 5 245K: le tre CPU top di gamma Intel Arrow Lake?

Entro la fine dell'anno Intel presenterà una nuova piattaforma per il mondo dei PC desktop (LGA 1851), accompagnata dalle prime CPU Core Ultra della categoria. I processori, noti con il nome codice Arrow Lake, saranno al centro dell'offerta Core Ultra 200 e offriranno diverse innovazioni.

Non solo saranno le prime CPU desktop di Intel basate su un design disaggregato, ovvero con diversi chip su un unico package e, in base alle precedenti roadmap, anche tra le prime ad adottare il processo Intel 20A per la Computile Tile - salvo cambi di programma. Inoltre, sembra proprio che le nuove CPU perderanno l'Hyper-Threading. Il tutto, condito dall'uso di nuove architetture - Lion Cove per i P-Core e Skymont per gli E-Core – e l'integrazione di una NPU per una più efficiente gestione dei carichi IA.

Le novità saranno molte e, in attesa di apprendere informazioni ufficiali e capire l'effettiva capacità di queste CPU, in rete si vocifera di una gamma di CPU Arrow Lake che conterebbe almeno sei modelli al lancio, tra cui tre soluzioni K che, come da tradizione, dovrebbe segnalare il moltiplicatore sbloccato.

Secondo il leaker OneRaichu, la futura gamma di processori Intel conterà tre modelli K chiamati Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K e Core Ultra 5 245K, potenziali successori degli attuali Core i9-14900K, Core i7-14700K e Core i5-14600K.

Il Core Ultra 9 285K dovrebbe avere una configurazione di 24 core e 24 thread, il Core Ultra 7 265K dovrebbe scendere a 20 core e 20 thread e il Core Ultra 5 245K dovrebbe fermarsi a 14 core e 14 thread. Questo laddove Intel opti per un die caratterizzato da 8 P-core e 16 E-core per il Core Ultra 9 e il Core Ultra 7, lasciando al Core Ultra 5 un die formato da 6 P-core e 8 E-core.

Già, perché si vocifera che esistano due configurazioni di die, una 8+16 e una 6+8, che Intel userà per dare forma alla lineup. Non solo, sempre secondo i ben (?) informati, Intel starebbe testando un Core Ultra 5 240F usando entrambe le configurazioni del die, andando a castrare pesantemente la prima. Non è chiaro quindi come Intel intenda usare i due die.

Oltre alle CPU della serie K, Intel introdurrà sul mercato anche versioni non K e, a tal proposito, le indiscrezioni indicano tre SKU: Core Ultra 9 275, Core Ultra 7 255 e Core Ultra 5 240. Almeno per quest'ultimo, sembra esisterà la variante F con iGPU disattivata.

Le CPU desktop Intel Arrow Lake "Core Ultra 200" arriveranno sul mercato entro la fine dell'anno con un annuncio formale previsto al Computex 2024 all'inizio di giugno. Le nuove proposte di Intel entreranno in rotta di collisione con le altrettanto rinnovate CPU AMD Ryzen 9000 basate su architettura Zen 5, anche loro al centro della prossima fiera di Taipei.