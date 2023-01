Company of Heroes 3 in regalo con i processori Ryzen 5000 desktop

AMD ha annunciato un nuovo Game Bundle che coinvolge i processori Ryzen 5000 per i computer desktop. Gli acquirenti delle CPU selezionate riceveranno in omaggio Company of Heroes 3, nuova iterazione dello strategico in tempo reale pubblicato da SEGA in uscita il prossimo 23 febbraio.

La promozione è valida per gli acquisti effettuati tra il 10 gennaio ed il primo aprile del 2023 e per i seguenti modelli:

Ryzen 5 5500

Ryzen 5 5600

Ryzen 5 5600X

Ryzen 7 5700X

Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 5800X3D

Ryzen 9 5900X

Ryzen 9 5950X

Gli utenti che decideranno di acquistare uno dei processori elencati presso un rivenditore che partecipa alla promozione (qui maggiori dettagli, in Italia per ora è indicata solo Next) riceveranno un codice per la versione completa del gioco da riscattare entro il 6 maggio 2023. Naturalmente, chi registrerà il proprio acquisto prima del 23 febbraio otterrà il codice di gioco in tempo per il lancio.

Basate su architettura Zen 3, le CPU Ryzen della serie 5000 rappresentano attualmente una delle migliori soluzioni dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo, soprattutto grazie alla piattaforma ormai accessibile. In particolare, i giocatori più esigenti trovano nel 5800X3D la loro soluzione ideale, grazie alla 3D V-Cache che permette di ottenere prestazioni migliori.

Per quanto riguarda Company of Heroes 3, invece, si tratta della terza iterazione di uno degli RTS più apprezzati nel panorama PC. Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, la nuova avventura porterà i giocatori sui campi di battaglia italiani e nordafricani in una riproduzione più realistica che mai per la serie. Saranno presenti anche i partigiani italiani sia come NPC che come alleati da chiamare in battaglia, mentre le scelte effettuate dal giocatore influenzeranno l'andamento della narrazione.