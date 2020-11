Apple M1: le prestazioni della GPU integrata meglio di GeForce GTX 1050Ti

Nei giorni scorsi Apple ha annunciato M1, il proprio primo SoC destinati all'utilizzo in sistemi notebook della famiglia Mac: i primi due modelli in commercio con questa soluzione sono MacBook Air e Mac Book Pro 13. Si tratta di una novità per Apple per quanto riguarda i prodotti ai quali questo prodotto è destinato, in sostituzione dei processori Intel utilizzati sino ad ora, ma non di una novità in senso stretto.

Apple, infatti, da tempo sviluppa al proprio interno i SoC utilizzati nei propri prodotti mobile delle famiglie iPhone e iPad, oltre a quelli degli smartwatch della gamma Watch. M1 arriva a portare indipendenza tecnologica da parte di Apple anche nel mondo delle soluzioni Mac, con un abbandono della collaborazione con Intel che crediamo proseguirà con tutta la gamma di prodotti dell'azienda americana.

In questi giorni si è molto discusso delle prestazioni di cui è capace M1; grazie ad alcuni benchmark apparsi online possiamo farci un'idea del livello prestazionale ottenibile con la componente GPU integrata al suo interno. Siamo a livello di quanto offerto da una GPU NVIDIA GeForce GTX 1050Ti, modello che è generalmente in grado di assicurare buoni frames al secondo medi con i giochi sino alla risoluzione Full HD di 1920x1080 pixel senza eccedere con le impostazioni qualitative.

L'architettura proposta da Apple vede una GPU a 8 Core, capace sulla carta di offrire una potenza di calcolo sino a 2,6 TFLOPs. I dati apparsi online si riferiscono al benchmark GFXBench 5.0 e riportano per M1 valori che sono superiori di circa il 20% rispetto a quelli di una scheda NVIDIA GeForce GTX 1050Ti.

Si tratta, è bene segnalarlo, di un benchmark sintetico e non di prestazioni ottenute con i giochi. Tempo qualche giorno e i nuovi Mac basati su SoC Apple M1 saranno in commercio, permettendo di eseguire le prime analisi specifiche sul comportamento in gaming di questo nuovo chip e soprattutto della sua componente GPU integrata. Quello che appare pressoché confermato è che M1 permetterà di ottenere prestazioni della componente GPU ben più elevate di quanto accessibile in precedenza con i processori Intel Core e la propria GPU integrata.