AMD Zen 4 sfida Zen 3: IPC +8-10%, prestazioni globali +35% e migliore efficienza energetica

AMD, nel corso del Financial Analyst Day, ha aggiornato il pubblico sui piani per il futuro svelando tantissime novità relative alla roadmap di prodotti, le architetture in arrivo, i processi produttivi adottati e molto altro ancora. La prima novità di cui ci occupiamo è la roadmap dei core delle CPU.

Nella slide di seguito, AMD ha confermato il passaggio a una strategia basata su tre progetti. Soffermiamoci su Zen 4, l'architettura che debutterà in autunno con le CPU desktop Ryzen 7000 e sui server con gli EPYC (Genoa): oltre a prodotti basati su core Zen 4 tradizionali, vedremo progetti con core Zen 4 dotati di V-Cache (da notare l'assenza del 3D, ma forse è un errore) come visto con il 5800X3D e soluzioni basate sui core Zen 4C per il mondo del cloud computing. La stessa cosa avverrà con la successiva architettura con l'arrivo di Zen 5, Zen 5 con V-cache e Zen 5C.

Un ulteriore dettaglio da rilevare riguarda i processi produttivi, con l'uso delle tecnologie a 5 e 4 nanometri di TSMC per i core Zen 4, con l'impiego di uno, l'altro o entrambi a seconda del progetto e dell'indirizzo di mercato, mentre con Zen 5 AMD continuerà ad avvalersi dei 4 nanometri ma compirà anche un passo avanti adottando i 3 nanometri per alcuni prodotti.

Architettura Zen 4: quali miglioramenti aspettarsi

Recentemente AMD ha parlato dei Ryzen 7000 al Computex svelando alcune informazioni, come ad esempio il raddoppio della cache L2 per core a 1 MB e il miglioramento superiore al 15% per quanto riguarda le prestazioni single-thread. Quel dato è stato ribadito in una slide, senza approfondirlo ulteriormente, ma finalmente è stato affiancato anche dall'IPC (istruzioni per clock), ambito in cui Zen 4 dovrebbe migliorare dell'8-10% quanto visto con Zen 3.

Nella slide AMD parla di un significativo passo avanti in termini di frequenze e prestazioni per watt. Quanto al clock, al Computex un engineering sample di Ryzen 7000 è arrivato a toccare i 5,5 GHz in gaming su diversi thread. Le altre informazioni erano già state comunicate e in particolare spicca il supporto AVX-512 che l'azienda dovrebbe abilitare solo sui prodotti in cui ha effettivamente un senso: vedremo quali in futuro.

L'altra slide importante riguarda l'efficienza dell'architettura: AMD anticipa un miglioramento superiore al 25% delle prestazioni per watt rispetto a Zen 3, per un passo avanti prestazionale "generale" di oltre il 35%. AMD ha ricavato questi valori confrontando CPU desktop a 16 core e 32 thread alle prese con il test multi-core di Cinebench.

Architettura Zen 5: un progetto totalmente rinnovato

Per quanto riguarda Zen 5, AMD ci dà appuntamento al 2024, quindi i dettagli sono ancora limitati. La slide ci dice però alcune cose: Zen 5 è un'architettura totalmente nuova, un progetto che andrà oltre il semplice miglioramento incrementale di Zen 4 . Aspettiamoci quindi una maggiore scalabilità, con passi avanti per quanto riguarda le prestazioni e l'efficienza energetica.

L'azienda parla di aumento delle issue width - il numero massimo di istruzioni di cui l'architettura può iniziare l'esecuzione nello stesso ciclo - e un rinnovato front-end. Parallelamente, AMD continuerà a espandere le capacità dell'architettura sul fronte dell'IA e del machine learning, probabilmente aggiungendo il supporto a nuovi formati di dati.