AMD sfida Qualcomm? Nuovi indizi sul primo processore AMD basato su architettura ARM

Emergono nuove informazioni sui futuri SoC AMD basati su architettura ARM, nome in codice Soundwave. I riferimenti provengono da documenti di spedizione trapelati in rete, che confermerebbero l'esistenza del progetto e l'inizio delle prime fasi di sviluppo.

Nei documenti si fa riferimento a un package BGA 1074 che suggerisce si tratti di un'APU e non di un semplice controller o chip dedicato. Le dimensioni del package, pari a 32 x 27 mm, lo collocano nel segmento mobile SoC, pensato per l'integrazione OEM in notebook, mini-PC e dispositivi portatili.

Altro dettaglio interessante è l'introduzione del nuovo socket FF5, destinato a sostituire il precedente FF3 utilizzato su piattaforme come la Steam Deck di Valve. Questo suggerisce che Soundwave sarà una nuova famiglia di chip ottimizzata per dispositivi compatti e a basso consumo.

Soundwave - SWV

BGA1074

32mm x 27mm pic.twitter.com/lcArm96nCy — Gray (@Olrak29_) October 12, 2025

Secondo le indiscrezioni, AMD Soundwave rappresenta il primo passo concreto di AMD nel mondo Windows on ARM, segmento oggi dominato dai SoC Qualcomm Snapdragon X Elite. L'azienda, forte della sua esperienza con le APU x86, punta così a estendere la propria presenza anche nel mercato ARM, che negli ultimi anni ha raggiunto una maggiore maturità tecnologica e compatibilità software.

Non si tratta del primo approccio di AMD all'architettura ARM: l'azienda ha lavorato in passato su SoC ARM, arrivando persino a proporre nel mondo server le soluzioni Opteron A1100. AMD stava lavorando inoltre su un core custom chiamato K12 che tuttavia non vide mai la luce (era previsto inizialmente per il 2017). Ora, con Soundwave, AMD sembra pronta a riprendere quel percorso con una strategia più concreta e basata su un ecosistema decisamente più maturo.

Non esiste ancora una data ufficiale di lancio, ma le fonti parlano di una possibile presentazione nel corso del 2026, periodo in cui anche NVIDIA potrebbe introdurre il suo primo chip ARM per PC AI-oriented.

Se confermati, i nuovi Soundwave segnerebbero una nuova fase competitivaper l'architettura ARM che potrebbe diventare una vera e propria alternativa a x86, quantomeno nell'ambito dei segmenti mobile ed embedded in prima istanza, per poi puntare successivamente anche al settore desktop.