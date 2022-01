AMD Ryzen 6000 mobile ufficiali: Zen 3+ e grafica RDNA 2 per notebook sempre più sottili e potenti. Tutte le specifiche

AMD ha presentato ufficialmente processori Ryzen 6000 per il mondo mobile. Le nuove APU, nome in codice Rembrandt, si basano sull'architettura Zen 3+, una GPU integrata basata su architettura RDNA 2 e sono prodotte a 6 nanometri da TSMC.

L'azienda ha rinnovato tanto i modelli della serie H destinati ai sistemi ad alte prestazioni, raggiungendo per la prima volta i 5 GHz in boost, quanto i modelli U per i notebook ultrasottili. Partiamo da Zen 3+, non una nuova architettura rispetto a Zen 3 ma un'ottimizzazione che contempla alcune novità, pur mantenendo la massima configurazione di 8 core e 16 thread.

AMD cita 50 tra nuove e migliorate funzionalità di gestione energetica, nuovi stati sleep profondi per consumare sempre meno in standby, una rinnovata capacità di spostare il budget di potenza a disposizione tra CPU e GPU dedicata e, infine, l'apporto fondamentale del nuovo processo produttivo. Tutto questo, secondo l'azienda, permette ai modelli della serie U di spingere i notebook fino a un'autonomia di 24 ore, pur garantendo prestazioni decisamente superiori in molti scenari.

Un Ryzen 7 6800U è mediamente il 70% più veloce di un 5800U nell'encoding video con Adobe Premiere Pro, il 130% nel rendering 3D con Blender e il 100% nel gaming a 1080p. Questi valori non sono ovviamente frutto solo della parte CPU (che comunque migliora del 10-30% le prestazioni in single e multi-thread), ma anche della GPU, che è completamente rinnovata.

Per la prima volta dopo anni vediamo infatti un cambiamento sul fronte delle grafica: addio alla grafica Vega, benvenuta RDNA 2, la stessa architettura delle GPU Radeon RX 6000. Grazie a un massimo di 12 CU (per un totale di 768 stream processor) in grado di lavorare fino a 2,4 GHz, la nuova APU migliora del 100% le prestazioni rispetto alla grafica Vega e supera le proposte della concorrenza, come la grafica Xe LP di un Intel Core i7-1165G7 o una GeForce MX450 di NVIDIA, in modo evidente.

Da sottolineare che le nuove APU Ryzen 6000 mobile di AMD sono anche le prime con supporto al ray tracing in hardware, grazie a un massimo di 12 unità RA (Ray Accelerator). Inoltre, come le GPU desktop, anche la nuova grafica integrata supporta al meglio tutte le API più recenti, dalle DirectX 12 a Vulkan, per arrivare alle tecnologie proprietarie di AMD come FidelityFX Super Resolution.

Quanto al resto della piattaforma, la nuova generazione garantisce supporto alle nuove DDR5 fino a 4800 MT/s e alle LPDDR5 fino a 6400 MT/s, oltre a connettività PCI Express 4.0 (8 linee alla GPU dedicata, quattro per un SSD NVMe e altre quattro "general purpose" per NVMe / SATA). I notebook avranno inoltre connettività USB4 fino a 40 Gbps, Wi-Fi 6E e Bluetooth LE 5.2 e altre caratteristiche come HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0 (AMD parla di DisplayPort 2 "ready").

Un'altra novità riguarda la sicurezza, ed è l'integrazione di Microsoft Pluton, un chip dentro al SoC che dovrebbe ulteriormente ridurre la possibilità che attacchi di qualsiasi tipo, da fisici a remoti, vadano a buon fine. Ne abbiamo parlato in dettaglio lo scorso novembre.

Veniamo infine ai modelli e alle loro specifiche. Come potete vedere, la serie H è composta solo da modelli basati su architettura Zen 3+, mentre la serie U ne contempla solo due, i modelli top di gamma, mentre AMD continuerà a offrire soluzioni della serie 5000 a 7 nanometri, con CPU Zen 3 e grafica Vega.



Clicca per ingrandire

Nella serie H il modello top di gamma Ryzen 9 6980HX, così come il 6980HS, arriva a 5 GHz di boost sul singolo core. La gamma è quasi completamente formata da modelli con 8 core e 16 thread, con una GPU dotata di 12 CU, ma ci sono due modelli con 6 core e 12 thread e una GPU "dimezzata" con 6 CU. Nella serie U osserviamo che i nuovi modelli Zen 3+ hanno un TDP configurabile dai produttori OEM tra 15 e 28W.

I notebook basati su CPU Ryzen 6000 inizieranno ad arrivare sul mercato da febbraio con oltre 200 design "premium" previsti da produttori quali Lenovo, HP, Razer, Alienware, ASUS ROG e Acer, ma sicuramente altri si aggiungeranno al gruppo.