AMD punta sulla ricerca e sviluppo: investirà 400 milioni di dollari in 5 anni in India

AMD ha annunciato che farà investimenti in India per un valore di 400 milioni di dollari nei prossimi cinque anni. Dopo l'impegno in Irlanda, la società guidata da Lisa Su prosegue su questa strada con l'obiettivo di affrontare le sfide future, qualcosa che solo alcuni anni fa le era difficile se non impossibile, intenta a rimettersi in piedi dopo anni di declino.

Oggi la situazione è ben diversa e, complice anche la cruciale acquisizione di Xilinx, AMD ha maggiore potenza economica e quindi possibilità di investimento. Per quanto riguarda l'India, AMD prevede un nuovo campus a Bangalore che rappresenterà il centro di progettazione più grande dell'azienda, con l'aggiunta di circa 3000 nuovi ingegneri entro la fine del 2028.

Il nuovo campus di AMD dovrebbe aprire prima della fine di quest'anno e avrà ampi spazi per laboratori e soluzioni di collaborazione all'avanguardia per favorire il lavoro di gruppo. L'investimento di AMD è supportato da varie iniziative politiche del governo indiano incentrate sull'industria dei semiconduttori. AMD è già attiva in India dal 2001, con una prima presenza a Nuova Delhi. A oggi conta oltre 6500 dipendenti nel Paese asiatico.

"Accogliamo con favore il piano di AMD per espandere le sue attività ingegneristiche di ricerca e sviluppo in India", ha affermato Ashwini Vaishnaw, ministro del gabinetto dell'Unione per le ferrovie, le telecomunicazioni, l'elettronica e la tecnologia dell'informazione del governo indiano.

"Da una manciata di dipendenti nel 2001 a oltre 6.500 dipendenti oggi, AMD ha ampliato la propria presenza in India sulla base delle solide fondamenta stabilite dalla nostra leadership locale e dal pool di talenti altamente qualificati", ha affermato Mark Papermaster, vicepresidente esecutivo e chief technology officer di AMD.

"AMD ha uno dei portafogli prodotto più ampi del settore, alimentato dalla crescita dell'intelligenza artificiale, del networking e delle comunicazioni 6G, e i nostri team indiani continueranno a svolgere un ruolo fondamentale nella fornitura di soluzioni ad alte prestazioni e adattive che supportano i clienti AMD in tutto il mondo. Investendo ulteriormente ed espandendo la nostra presenza a Bangalore, ci impegniamo a guidare l'innovazione in India per supportare la missione India Semiconductor".