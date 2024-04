AMD presenta i Ryzen PRO 8000: sono meglio delle CPU Intel con l'IA

AMD ha presentato la gamma di processori Ryzen PRO 8000 per i PC e i notebook commerciali, un settore in cui la società afferma di essere cresciuta del 166% in 4 anni. Con sistemi commerciali ci si riferisce a quei PC che vengono in genere acquistati dalle società e forniti ai dipendenti.

In questo lasso di tempo c'è stato un evento che ha inciso sul mondo, la pandemia di COVID-19, che non solo ha creato una corsa all'acquisto dei PC a causa dello smart working, ma ha creato nuove esigenze.

Prima del 2020, l'acquisto di un PC era legato a criteri specifici come la potenza di CPU, GPU e la sicurezza. Il mondo post pandemico ha introdotto altre necessità: la portabilità di un notebook (peso e dimensioni), le sue funzionalità collaborative (webcam, microfoni di qualità, ecc.) e la capacità per le aziende di gestire al meglio i sistemi da remoto.

Da qui e per i prossimi 10 anni subentrano nuove esigenze: la capacità di far girare al meglio l'IA in locale, ed è proprio sull'IA che si focalizza l'annuncio odierno di AMD.

Sempre più società conteranno sull'IA per migliorare aspetti come la produttività dei dipendenti, quindi con i processori Ryzen PRO 8000 vuole farsi trovare pronta grazie all'integrazione di una NPU, un componente che insieme ai classici core CPU e GPU, consente una gestione efficiente dei nuovi carichi di lavoro.

L'annuncio dei Ryzen PRO 8000 è accompagnato da un costante e per certi versi inevitabile confronto con Intel. AMD esordisce sottolineando che sui PC desktop non ci sono ancora CPU Intel con NPU, mentre su mobile l'offerta Ryzen PRO 8000 offre prestazioni migliori, con l'NPU XDNA che batte quella dei Core Ultra offrendo una potenza di 16 TOPS anziché 11, e prestazioni totali di 39 TOPS contro i 34 di Intel.

Su mobile l'offerta di AMD contempla CPU Ryzen PRO serie 8040, con modelli HS e U. Solo il Ryzen 5 PRO 8540U è privo d NPU. Secondo AMD, i suoi processori non sono solo più potenti ma anche efficienti, il che significa maggiore autonomia.

A tal proposito, AMD afferma che un sistema con Ryzen 7 PRO 8840U garantisce il 46% di autonomia in più rispetto a un notebook con Core Ultra 7 165H in un test con Microsoft Teams. Si passa quindi da poco più di 5 ore a quasi 7:30, superando anche un Apple MacBook con M3 Pro.

Nella gamma desktop, AMD introduce 8 modelli in totale tra soluzioni G e GE, con quest'ultimi caratterizzati da un TDP di 35W. Solo i Ryzen 7 PRO 8700G/GE e i Ryzen 5 PRO 8600G/GE integrano la NPU, mentre gli altri modelli ne sono sprovvisti. In questo caso il confronto con i Core 14000 come l'i7-14700 vede il Ryzen 7 PRO 8700G svettare a tutto tondo, in particolare sul fronte grafico.

Non c'è un confronto sull'IA perché, come detto, il processore Intel è privo di NPU. In ogni caso, AMD sottolinea che in produttività un sistema con il suo processore non è solo leggermente più veloce, ma consuma anche molto meno.

AMD prende di mira anche Intel vPRO, sottolineando che la sua suite PRO offre le medesime funzionalità su tutti i PC, mentre Intel segmenta le soluzioni di gestione e sicurezza in base al tipo di PC. La novità di quest'anno è la gestione remota basata sul cloud da parte del supporto IT anche per i PC desktop commerciali.

AMD, infine, ha annunciato un portfolio nutrito di soluzioni HP e Lenovo che prevede vari form factor e indirizzi, dalle workstation ZBook agli EliteBook, per arrivare alle proposte Lenovo di ThinkPad e ThinkCentre.