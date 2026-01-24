Addio limiti di packaging? Intel mostra il suo 'super package' in vetro

Intel ha presentato al NEPCON Japan 2026 un nuovo substrato in vetro con tecnologia EMIB, pensato per acceleratori AI e HPC. La struttura consente package più grandi, multi-chiplet ad alta densità, migliori prestazioni elettriche e maggiore stabilità meccanica.

In occasione del NEPCON Japan 2026, Intel ha mostrato pubblicamente un importante passo avanti nello sviluppo dei substrati in vetro per il packaging avanzato, ribadendo che questa tecnologia resta centrale nella roadmap dell'azienda per i futuri acceleratori AI e le soluzioni HPC destinate ai datacenter.

Al centro della presentazione c'è un nuovo substrato "glass core" ad alte prestazioni con dimensioni complessive di 78 x 77 mm, progettato per supportare package di grandi dimensioni capaci di ospitare circa il doppio dell'area di reticolo rispetto alle implementazioni tradizionali. In termini pratici, si parla di oltre 1.700 mm2 di silicio complessivo, destinato a logica e memoria, un valore che apre la strada a configurazioni multi-chiplet sempre più complesse.

Il substrato utilizza una struttura 10-2-10: dieci layer di redistribution (RDL), un core centrale composto da due strati di vetro da 800 μm, e altri dieci layer sul lato inferiore. Questa architettura simmetrica consente una gestione più efficiente dell'elevata densità di connessioni provenienti dai die, rendendo al tempo stesso l'interfacciamento con PCB e motherboard più gestibile.

Uno degli elementi chiave è l'integrazione di due bridge EMIB (Embedded Multi-die Interconnect Bridge) direttamente nella parte centrale in vetro. Questa scelta consente di collegare più chiplet all'interno dello stesso package, favorendo approcci modulari con die più piccoli ma altamente interconnessi, una strategia sempre più rilevante per GPU e acceleratori AI di fascia datacenter.

Dal punto di vista produttivo, Intel ha sottolineato l'assenza di fenomeni di SeWaRe (Segmentation Warpage and Residual stress) durante i test, ovvero microfratture del vetro che possono verificarsi nelle fasi di lavorazione e taglio. Considerata la natura intrinsecamente fragile del materiale, si tratta di un risultato significativo, che indica progressi sia nella scienza dei materiali sia nei processi di produzione.

Rispetto ai substrati organici tradizionali, il vetro offre diversi vantaggi: maggiore resistenza al calore, migliore stabilità meccanica, riduzione delle deformazioni e un isolamento elettrico superiore. Queste caratteristiche permettono pitch di bump molto ridotti, fino a 45 micrometri, aumentando la densità delle interconnessioni e riducendo ritardi e interferenze nei percorsi di segnale.

La nuova dimostrazione arriva in risposta alle voci circolate (smentite) negli ultimi mesi su un possibile ridimensionamento dei piani Intel legati ai substrati in vetro. L'azienda, che ha iniziato a lavorare su questa tecnologia prima di molti concorrenti, ribadisce invece la volontà di portarla in produzione per applicazioni server e AI di fascia alta.

Le soluzioni di packaging avanzato, come EMIB, stanno attirando crescente interesse nel settore HPC. Se lo sviluppo proseguirà con questi ritmi, il packaging avanzato potrebbe diventare non solo un elemento tecnologico distintivo, ma anche una nuova area di crescita per Intel Foundry.