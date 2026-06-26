Tutte le TV in offerta per il Prime Day: si parte da 219 ma occhio anche agli sconti sui bellissimi LG OLED

La selezione Prime Day sulle TV si arricchisce con modelli LG, Samsung, Hisense, TCL e Xiaomi, tra OLED, Mini LED, QLED e pannelli 4K più compatti. Amazon propone opzioni adatte sia a un salotto grande sia a stanze più piccole, con prezzi già molto aggressivi

Il Prime Day finisce oggi, quindi rimangono gli ultimi momenti per verificare la nostra selezione delle TV con proposte che vanno dai modelli OLED alle soluzioni Mini LED, fino ai pannelli 4K più compatti. I marchi più presenti sono LG, Samsung, TCL e Xiaomi, con una gamma che punta sia al salotto grande sia agli spazi più contenuti.

Due ottimi punti di ingresso da Hisense per chi vuole dotarsi di soluzioni complete, ottime anche come seconda TV, e vuole spendere pochissimo, a prezzi che non torneranno da domani in poi.

Se volete dotarvi di un TV con le moderne tecnologie questo TCL con Quantum Dot e retroilluminazione Mini LED che presenta immagini sorprendentemente vivide con colori realistici e un rapporto di contrasto ultra-elevato viene proposto a un prezzo impensabile fino a pochissimo tempo fa.

Philips 75PUS7000 è una 4K LED Smart TV da 75 pollici che punta su un pannello molto ampio e su una dotazione smart moderna con piattaforma Titan OS. La tecnologia Pixel Precise Ultra HD aiuta a migliorare nitidezza e dettaglio delle immagini, mentre il comparto audio con Dolby Atmos Sound aggiunge maggiore profondità alla resa complessiva; in più, il supporto ad Alexa e Google Voice Assistant semplifica il controllo vocale. Grosso affare a questo prezzo, se si considera la diagonale di 75 pollici.

Chi può però valuti anche il 65" Xiaomi TV F 65, perché è ancora più grande e dal prezzo mini anche in questo caso, solo 369 . Sempre da 65", ma QLED, l'offerta migliore è su questo TCL a 435 .

LG OLED evo AI G5 è il blocco più premium della selezione, con la versione da 55 pollici a 1.124 molto interessante, con varianti con staffa a muro e base d'appoggio.

LG OLED AI B5 e LG OLED evo AI C5 coprono la fascia subito sotto.

TV Haier che si appoggia a Google TV, Dolby Audio, gaming 120Hz DLG, HDMI 2.1, Chromecast integrato e Bluetooth 5.1, a cui si aggiungono anche 6 mesi DAZN inclusi. È una selezione molto diretta per chi vuole un TV accessibile ma già completo sul piano smart.

Xiaomi TV F Pro 75 scende a 499, molto simile alla 65 pollici di prima e a questa altra Xiaomi TV F Pro 43 a 249.

LG NanoCell AI NANO80 resta in lista nei tagli da 55 pollici a 359, 50 pollici a 329 e 43 pollici a 279. Qui la base tecnica ruota attorno al processore α7 Gen8, alla tecnologia NanoCell, a webOS con AI, al telecomando puntatore AI e alle funzioni gaming con VRR e 4K@60Hz. È la scelta LG più accessibile del file, pensata per chi cerca una 4K smart equilibrata senza entrare nel mondo OLED.

Il blocco Samsung parte con questo modello da 85 pollici a 749, dotata di Crystal 4K Processor, HDR Smart Experience, OTS Lite e Adaptive Sound. Seguono il 65 pollici a 599, un Mini LED 4K con HDR 10+, 144Hz, Gaming Hub e sicurezza Knox. A completare il gruppo cè un'altra 65 pollici, stavolta QLED, a 529, con Q4 Processor, Quantum Dot, Motion Xcelerator e OTS Lite.

Un'altra Samsung 65 pollici a 426, e la variante da 55 pollici del QLED precedente che costa 399. Sono due alternative molto solide per chi vuole un taglio più accessibile senza rinunciare a funzioni smart complete.

Questo a 43 pollici chiude la gamma Samsung a 257. Mantiene Crystal 4K Processor, HDR Smart Experience, OTS Lite e Adaptive Sound, ma in un formato più adatto a spazi ridotti o a una seconda TV di casa. Molto interessante adesso anche il prezzo del 55 pollici.

TCL 65P8K QLED 4K HDR Ultra HD costa 459,90 e offre pannello QLED, Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos, Motion Clarity Pro 144Hz e audio Onkyo 2.1. Più compatto TCL 55T8C a 369,90, sempre QLED 4K con Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos e 144Hz. Per chi cerca un formato piccolo cè TCL 40V5D a 279,90, con Full HD QLED, Fire TV, AirPlay 2 e design Metallic Bezel-less.

Hisense TV 65 QLED 4K 2025 65A72Q è proposta a 469 con VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos e subwoofer integrato. Accanto cè Hisense TV 55 Mini-LED 144Hz 4K 2025 55U72Q a 429, che alza il livello con Mini-LED, VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+, Adaptive 144Hz e Game Mode PRO. Chiude Hisense TV 55 QLED 4K 2025 55A72Q a 328, con configurazione QLED, VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+ e audio Dolby Atmos, quindi una scelta più economica ma sempre molto ricca.